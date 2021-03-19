Власти Грузии и оппозиция не достигли соглашения по выходу из кризиса

Источник материала: АФН

Власти Грузии и оппозиция не смогли достичь соглашения в результате переговоров, продолжавшихся более девяти часов.

Об этом заявил представитель главы Евросовета Кристиан Даниэльсон, при посредничестве которого проходили переговоры, передает «Sputnik Грузия».

«Главное соглашение на переговорах не достигнуто» — сказал Даниэльсон. Он добавил, что прогресс наблюдается лишь в части вопросов, стоявших на повестке дня.

В свою очередь председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе заявил, что «для оппозиции было самоцелью, чтобы соглашение не состоялось». Председатель парламента Арчил Талаквадзе отметил, что правящая партия готова «в любой момент вернуться за стол переговоров, как будет готова оппозиция».

Однако лидеры оппозиции обвинили в срыве переговоров «Грузинскую мечту». По их словам, ключевыми стали разногласия по вопросам внеочередных выборов и освобождению политзаключенных.

Член оппозиционной партии «Единое национальное движение» Акакий Минашвили заявил на брифинге, что после того, как соглашение с руководством страны по выходу из политического кризиса было провалено, гражданские протесты в Грузии станут еще масштабнее, передает РБК.

«Двумя основными вопросами, по которым не было достигнуто соглашения, было освобождение политических заключенных, освобождение Ники Мелиа, Георгия Руруа, прекращение политических преследований и досрочные выборы», — сказал Минашвили.

В феврале в Тбилиси задержали председателя оппозиционной партии «Единое национальное движение» Никанора Мелию. Ему вменяют организацию штурма здания парламента летом 2019 года. Политика освободили под залог.

По данным полиции, при задержании Мелии перед офисом «Единого национального движения» и внутри здания собрались граждане и оказали сопротивление силовикам. Правоохранители применили в отношении них силу и спецсредства. Georgia Today передавала, что полиция задержала 21 сторонника «Единого национального движения» во время рейда в офис партии. Позже всех задержанных отпустили.

После этого бывший президент Грузии Михаил Саакашвили призвал грузинскую оппозицию не прекращать протесты. Он заявил о необходимости «развернуть фронт по всей Грузии».

Мелия — глава партии «Единое национальное движение», которую основал Саакашвили. Она была у власти, пока Саакашвили занимал президентский пост, но в 2012 году проиграла выборы в парламент. Победу тогда одержала коалиция «Грузинская мечта», основанная предпринимателем Бидзиной Иванишвили.