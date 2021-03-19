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Миссия ЕС в ОБСЕ поддержала предложение Тихановской

19.03.2021 08:53 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Миссия Евросоюза в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в четверг, 18 марта, поддержала предложение Светланы Тихановской о проведении мирных переговоров между властями Беларуси и оппозицией при международном посредничестве.

"ЕС ясно и неоднократно высказывал свою позицию относительно организации президентских выборов в Беларуси 9 августа и последовавших за ними событий. Эти президентские выборы не были ни свободными, ни справедливыми, и мы не признаем их результаты", - говорится в заявлении постоянного представительства ЕС в ОБСЕ, обнародованном 18 марта в Вене.

"Мы полностью поддерживаем сделанный сегодня очередной призыв к честному и инклюзивному диалогу между белорусскими властями и политической оппозицией, включая Координационный совет и членов белорусского гражданского общества. Диалог должен привести к проведению в этом году свободных и справедливых выборов с участием международных наблюдателей, включая представителей Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ (ODIHR)", - говорится далее в документе.

Члены постоянного представительства Евросоюза в ОБСЕ не отметили улучшения ситуации в Беларуси. "Мы продолжаем наблюдать систематическое преследование и подавление демократического движения, гражданского общества и независимых СМИ", - отмечается в заявлении. "Только соблюдение прав человека и принципов демократии и верховенства закона, а также свободные и честные выборы гарантируют стабильность и суверенитет Беларуси", - резюмируют авторы документа.

Как сообщалось, с практически аналогичным заявлением выступила и миссия США в ОБСЕ.

 
 
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Миссия Евросоюза в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в четверг, 18 марта, поддержала предложение Светланы Тихановской о проведении мирных...
 
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