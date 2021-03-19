В армию Беларуси призовут 100 молодых офицеров запаса









сообщает Sputnik, со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны республики. До ста молодых офицеров призовут в Белорусскую армию в текущем году,Sputnik, со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны республики.





Второй этап проверки армии: из запаса призовут более 1000 человек

Соответствующее распоряжение содержится в указе президента Беларуси Александра Лукашенко, который он подписал в четверг 18 марта.





"В 2021 году в Вооруженные силы призываются до 100 граждан мужского пола в возрасте до 27 лет, прошедших обучение по соответствующим программам подготовки офицеров запаса на военных кафедрах или факультетах", – сказали в Минобороны.





Там также уточнили, что призыву будут подлежать те белорусы, которые имеют воинское звание офицера и являются зачисленными в запас.















