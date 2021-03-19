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Опейкин о том, что у Герасимени могут отнять участок в Дроздах: «Саша по этому поводу не особо переживает, ведь мы тоже можем много чего забрать»

19.03.2021 08:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Исполнительный директор Белорусского Фонда спортивной солидарности Александр Опейкин прокомментировал информацию о том, что у главы Фонда Александры Герасимени в Минске могут отобрать участок в Дроздах, который она получила в 2018-м году.



На территории уже построен дом.

«У Александры Герасимени забирают дом. Саша по этому поводу не особо переживает, ведь мы тоже можем много чего забрать. До конца, так до конца
 
Теги: Минск
 
 
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Исполнительный директор Белорусского Фонда спортивной солидарности Александр Опейкин прокомментировал информацию о том, что у главы Фонда Александры Герасимени...
 
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