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Опейкин о том, что у Герасимени могут отнять участок в Дроздах: «Саша по этому поводу не особо переживает, ведь мы тоже можем много чего забрать»
Источник материала: Партизан
Исполнительный директор Белорусского Фонда спортивной солидарности Александр Опейкин прокомментировал информацию о том, что у главы Фонда Александры Герасимени в Минске могут отобрать участок в Дроздах, который она получила в 2018-м году.
На территории уже построен дом.
«У Александры Герасимени забирают дом. Саша по этому поводу не особо переживает, ведь мы тоже можем много чего забрать. До конца, так до конца
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Опейкин о том, что у Герасимени могут отнять участок в Дроздах: «Саша по этому поводу не особо переживает, ведь мы тоже можем много чего забрать»
Исполнительный директор Белорусского Фонда спортивной солидарности Александр Опейкин прокомментировал информацию о том, что у главы Фонда Александры Герасимени...
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