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На Западе обеспокоены давлением на адвокатов в Беларуси
Источник материала: Навiны
Ситуация с адвокатурой в Беларуси вызывает большую обеспокоенность. Об этом говорится в письме организации Lawyers for Lawyers (Нидерланды) и Юридического общества Англии и Уэльса.
В послании, которое отправлено Министерству юстиции, Белорусской республиканской коллегии адвокатов, генеральному прокурору и спецдокладчику ООН, указывается, что власти Беларуси должны отменить решения о лишении лицензий адвокатов Людмилы Казак, Константина Михеля, Михаила Кирилюка, Максима Конона и Владимира Сазанчука.
Кроме этого озвучен призыв «прекратить преследования и гарантировать всем адвокатам в Беларуси возможность беспрепятственно выполнять свою работу».
Также юристы из Нидерландов и Великобритании заявили о недопустимости «давления на адвокатов, которые ведут дела, связанные с политикой и политическими заключёнными».
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Ситуация с адвокатурой в Беларуси вызывает большую обеспокоенность. Об этом говорится в письме организации Lawyers for Lawyers (Нидерланды) и Юридического общества Англии...
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