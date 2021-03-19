ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

На Западе обеспокоены давлением на адвокатов в Беларуси

19.03.2021 08:59 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Ситуация с адвокатурой в Беларуси вызывает большую обеспокоенность. Об этом говорится в письме организации Lawyers for Lawyers (Нидерланды) и Юридического общества Англии и Уэльса.

На Западе обеспокоены давлением на адвокатов в Беларуси

В послании, которое отправлено Министерству юстиции, Белорусской республиканской коллегии адвокатов,  генеральному прокурору и спецдокладчику ООН, указывается, что власти Беларуси должны отменить решения о лишении лицензий адвокатов Людмилы Казак, Константина Михеля, Михаила Кирилюка, Максима Конона и Владимира Сазанчука.

Кроме этого озвучен призыв «прекратить преследования и гарантировать всем адвокатам в Беларуси возможность беспрепятственно выполнять свою работу».

Также юристы из Нидерландов и Великобритании заявили о недопустимости «давления на адвокатов, которые ведут дела, связанные с политикой и политическими заключёнными».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ситуация с адвокатурой в Беларуси вызывает большую обеспокоенность. Об этом говорится в письме организации Lawyers for Lawyers (Нидерланды) и Юридического общества Англии...
 
Новости дня
Новости разные
 
Испания восьмой в мире узаконила эвтаназию
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

18.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by