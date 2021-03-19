На Западе обеспокоены давлением на адвокатов в Беларуси

Ситуация с адвокатурой в Беларуси вызывает большую обеспокоенность. Об этом говорится в письме организации Lawyers for Lawyers (Нидерланды) и Юридического общества Англии и Уэльса.





В послании, которое отправлено Министерству юстиции, Белорусской республиканской коллегии адвокатов, генеральному прокурору и спецдокладчику ООН, указывается, что власти Беларуси должны отменить решения о лишении лицензий адвокатов Людмилы Казак, Константина Михеля, Михаила Кирилюка, Максима Конона и Владимира Сазанчука.

Кроме этого озвучен призыв «прекратить преследования и гарантировать всем адвокатам в Беларуси возможность беспрепятственно выполнять свою работу».

Также юристы из Нидерландов и Великобритании заявили о недопустимости «давления на адвокатов, которые ведут дела, связанные с политикой и политическими заключёнными».