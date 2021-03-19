Рядом с вами: ГАИ рассказала о негласном контроле обгонов на дорогах

Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио ГАИ рассказала о негласном контроле обгонов на дорогах

Превентивное усиление контроля за поведением водителей в ГАИ объясняют профилактикой дорожно-транспортного травматизма и участившимися нарушениями правил обгона. Аварии с самыми тяжелыми последствиями происходят как раз по причине того, что водитель идет на обгон в условиях, когда это недопустимо.

"В ходе мероприятия задействованы как гласные, так и негласные формы несения службы ― авто без специальной окраски", ― пояснила радио Sputnik старший инспектор отделения по агитации и пропаганде ГАИ Минской области Ирина Сапунова.

Места несения службы нарядами ДПС максимально приближены к аварийно-опасным местам и участкам концентрации ДТП, кроме того, используется фото и видео фиксация нарушений правил обгона, сказала представитель ГАИ.

В соответствии с КоАП РБ, нарушение правил обгона влечет за собой штраф в сумме 58 ― 290 рублей (от двух до десяти базовых величин) с лишением права заниматься определенной деятельностью сроком до одного года или без такого лишения.

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