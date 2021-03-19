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Кейт Миддлтон показала пальто, которое стоит купить этой весной
19.03.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон вышла на публику в пальто, которое весной 2021 года может оказаться в гардеробе у каждой модницы.
После того как в Британии ослабили ограничения, связанные с COVID-19, герцоги Кембриджские возобновили визиты в различные организации. Не остановил пару и скандал, развязавшийся после нашумевшего
Кейт Миддлтон и принц Уильям вышли на публику на фоне нарастающей драмы в монаршей семье и восхитили поклонников. Больше всего комплиментов досталось герцогине и ее беспроигрышному весеннему образу.
© REUTERS / POOL
Визит герцогов Кембриджских на станцию скорой помощи в Лондоне
Удлиненное пальто Миддлтон в цвете кэмел от бренда Mussimo Dutti произвело настоящий фурор в сети, даже несмотря на то, что однажды герцогиня уже выходила в нем.
Свой образ Миддлтон дополнила парой лодочек от Jimmy Choo и любимыми украшениями марки Kiki McDonough. Напомним, что до этого герцогиня экспериментировала с яркими аутфитами, демонстрируя
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