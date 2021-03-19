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Кейт Миддлтон показала пальто, которое стоит купить этой весной

19.03.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон вышла на публику в пальто, которое весной 2021 года может оказаться в гардеробе у каждой модницы.

После того как в Британии ослабили ограничения, связанные с COVID-19, герцоги Кембриджские возобновили визиты в различные организации. Не остановил пару и скандал, развязавшийся после нашумевшего интервью Меган Марки и принца Гарри.

Кейт Миддлтон и принц Уильям вышли на публику на фоне нарастающей драмы в монаршей семье и восхитили поклонников. Больше всего комплиментов досталось герцогине и ее беспроигрышному весеннему образу.

© REUTERS / POOL
Визит герцогов Кембриджских на станцию ​​скорой помощи в Лондоне

Удлиненное пальто Миддлтон в цвете кэмел от бренда Mussimo Dutti произвело настоящий фурор в сети, даже несмотря на то, что однажды герцогиня уже выходила в нем.

Свой образ Миддлтон дополнила парой лодочек от Jimmy Choo и любимыми украшениями марки Kiki McDonough. Напомним, что до этого герцогиня экспериментировала с яркими аутфитами, демонстрируя пальто в оттенке жвачки и броский жакет.

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Пользователи социальных сетей активно обсуждают обновку герцогини Кембриджской во время выхода в разгар драматических событий в королевстве.
 
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