Разрисовали костел и памятник: на Витебщине задержали вандалов - видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Двое молодых людей осквернили костел в Новолукомле, об этом рассказали в МВД Беларуси.

К правоохранителям 18 марта обратился служитель костела. Как было установлено, парни сломали замок, пробрались внутрь и оставили на стенах оскорбительную надпись. На месте преступления их застал священник, однако молодые люди скрылись.

Милиционеры установили личность злоумышленников: ими оказались 20-летний местный житель и его друг из Минска. Идея прогуляться в ночное время с баллончиками с краской пришла им во время застолья. Молодые люди были задержаны.

Позже выяснилось, что также были разрисованы стены подъезда и многоквартирных домов, а также памятник Герою Советского Союза Федору Озмителю.

Действиям задержанных дана правовая оценка, возбуждено уголовное дело за злостное хулиганство.

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