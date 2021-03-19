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Разрисовали костел и памятник: на Витебщине задержали вандалов - видео

19.03.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Двое молодых людей осквернили костел в Новолукомле, об этом рассказали в МВД Беларуси.

К правоохранителям 18 марта обратился служитель костела. Как было установлено, парни сломали замок, пробрались внутрь и оставили на стенах оскорбительную надпись. На месте преступления их застал священник, однако молодые люди скрылись.

Милиционеры установили личность злоумышленников: ими оказались 20-летний местный житель и его друг из Минска. Идея прогуляться в ночное время с баллончиками с краской пришла им во время застолья. Молодые люди были задержаны.

Позже выяснилось, что также были разрисованы стены подъезда и многоквартирных домов, а также памятник Герою Советского Союза Федору Озмителю. 

Действиям задержанных дана правовая оценка, возбуждено уголовное дело за злостное хулиганство.

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Теги: Минск
 
 
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Молодые люди сломали замок в храме и осквернили его - священник застал их на месте преступления, однако парни смогли скрыться.
 
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