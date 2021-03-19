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МИД Дании начал употреблять новое название для Беларуси
Источник материала: Хартия'97
МИД Дании начал употреблять новое название для Беларуси
Нашу страну больше не будут называть «Белой Россией».
Министерство иностранных дел Дании больше не будет использовать в отношении Беларуси слово «Hviderusland» (буквально «Белая Россия»), а вместо этого в официальном контексте нашу страну будут называть «Belarus».
Это произойдет по просьбе самых белорусов, но это также должно рассматриваться как моральная поддержка мирных протестов в стране, заявил министр иностранных дел Йеппе Кофод в комментарии изданию
«Не стоит недооценивать поддержку, которую можно оказать путем изменения названия. И я знаю, что люди это ценят, так как речь идет о тождестве, национальной независимости и уважении», – заявил глава МИД.
Протесты в Беларуси стали сильным стимулом для зарубежных стран, которые называли нашу страну «Белой Россией», заменить название на «Беларусь». Например, нидерландское издание «De Volkskrant» решило не использовать больше «Wit-Rusland», а немецкий «Der Spiegel» – «Weißrussland».
А в 2019 году с заявлением, аналогичным датскому, выступило Министерство иностранных дел Швеции.
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Нашу страну больше не будут называть «Белой Россией».
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