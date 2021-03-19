ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

МИД Дании начал употреблять новое название для Беларуси

19.03.2021 09:15 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

МИД Дании начал употреблять новое название для Беларуси

  • 19.03.2021, 9:10
МИД Дании начал употреблять новое название для Беларуси

Нашу страну больше не будут называть «Белой Россией».

Министерство иностранных дел Дании больше не будет использовать в отношении Беларуси слово «Hviderusland» (буквально «Белая Россия»), а вместо этого в официальном контексте нашу страну будут называть «Belarus».

Это произойдет по просьбе самых белорусов, но это также должно рассматриваться как моральная поддержка мирных протестов в стране, заявил министр иностранных дел Йеппе Кофод в комментарии изданию DR.

«Не стоит недооценивать поддержку, которую можно оказать путем изменения названия. И я знаю, что люди это ценят, так как речь идет о тождестве, национальной независимости и уважении», – заявил глава МИД.

Протесты в Беларуси стали сильным стимулом для зарубежных стран, которые называли нашу страну «Белой Россией», заменить название на «Беларусь». Например, нидерландское издание «De Volkskrant» решило не использовать больше «Wit-Rusland», а немецкий «Der Spiegel» – «Weißrussland».

А в 2019 году с заявлением, аналогичным датскому, выступило Министерство иностранных дел Швеции.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Нашу страну больше не будут называть «Белой Россией».
 
Новости дня
Новости разные
 
Международное юридическое сообщество выступает в защиту белорусских адвокатов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

18.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
19.03.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by