Источник материала: Хартия'97

МИД Дании начал употреблять новое название для Беларуси 19.03.2021, 9:10

Нашу страну больше не будут называть «Белой Россией».

Министерство иностранных дел Дании больше не будет использовать в отношении Беларуси слово «Hviderusland» (буквально «Белая Россия»), а вместо этого в официальном контексте нашу страну будут называть «Belarus».

Это произойдет по просьбе самых белорусов, но это также должно рассматриваться как моральная поддержка мирных протестов в стране, заявил министр иностранных дел Йеппе Кофод в комментарии изданию DR .

«Не стоит недооценивать поддержку, которую можно оказать путем изменения названия. И я знаю, что люди это ценят, так как речь идет о тождестве, национальной независимости и уважении», – заявил глава МИД.

Протесты в Беларуси стали сильным стимулом для зарубежных стран, которые называли нашу страну «Белой Россией», заменить название на «Беларусь». Например, нидерландское издание «De Volkskrant» решило не использовать больше «Wit-Rusland», а немецкий «Der Spiegel» – «Weißrussland».

А в 2019 году с заявлением, аналогичным датскому, выступило Министерство иностранных дел Швеции.

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