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От Lada Vesta до Audi Q9: новые и обновленные модели, попавшиеся фотошпионам
Источник материала: Tut.by
Назойливые автомобильные папарацци прототипы будущих моделей выследят везде — будь то самый север Европы или жаркая пустыня. Испытателям это очень не нравится — стараясь скрыть новинки от посторонних глаз, они укутывают их в плотный камуфляж. И хотя рассмотреть дизайн перспективных моделей не представляется возможным, кое-какие детали все же проясняются.
Компания Audi, похоже, собирается вывести на рынок свой самый дорогой и престижный кроссовер, который окажется еще крупнее нынешних Q7 и Q8.
По слухам, он получит индекс Q9 — такое торговое наименование компания зарегистрировала еще в 2013 году. Будущему флагманскому SUV «четырех колец» придется побороться за покупателей с BMW X7 и Mercedes GLS. Не исключено, что именно такую машину Audi сейчас обкатывает в Скандинавии, хотя официального подтверждения от руководства немецкой компании по поводу разработки нового кроссовера до сих пор не поступало. О сроках выхода на рынок, увы, также ничего неизвестно — по одним данным, Q9 может дебютировать уже в этом году, а если верить другим источникам, новый флагман Audi появится не раньше 2022 года.
Интересную новинку вывела на тесты и BMW — это электрическая модификация новой седьмой серии. Ожидается, что такой седан получит индекс i7, а за его основу будет взят модернизированный вариант платформы CLAR, адаптированный под установку электрической силовой установки. Под полом салона будет установлен блок батарей емкостью до 120 кВт⋅ч, который обеспечит запас хода до 700 км на одной зарядке. По предварительной информации, базовая версия i7 получит батарею на 80 кВт⋅ч и будет иметь мощность около 500 л. с. А
В Mercedes, стремясь не допустить незапланированные утечки информации, решили сами пролить свет на новое поколение родстера SL, разработкой которого занимается подразделение AMG. В прошлом году немцы уже публиковали серию официальных «шпионских» фотографий предсерийной «двухдверки», и вот подоспела новая порция снимков. В этот раз испытательные заезды проходят на специальном закрытом полигоне в заснеженной Швеции, где осуществляется доводка системы полного привода (трансмиссия 4Matic+), которой SL обзаведется впервые. Известно также, что вместо складной жесткой крыши новый родстер получит матерчатый складной верх. Данными о моторной гамме в Mercedes делиться пока не спешат — все подробности приберегли до полноценной премьеры, которая ожидается в текущем году.
В начале года в Беларусь прибыл «паркетник»
Не за горами и Opel Astra следующего поколения, закамуфлированные прототипы которой уже вышли на дорожные тесты. Нынешняя
Следующее поколение Renault Megane, похоже, станет полностью электрическим. На это намекал представленный осенью прошлого года концепт
Серийный электрокар на основе Megane eVision станет первой моделью Renault на платформе CMF-EV, которую разработали специально для целого семейства машин на электротяге альянса Renault-Nissan-Mitsubishi. На ней, к примеру, создан кроссовер Nissan Ariya — с ним электрический Megane, по всей видимости, разделит и силовые установки. Напомним, что Megane eVision располагал 218-сильным электромотором и батареей на 60 кВт⋅ч, но серийная машина наверняка обзаведется сразу несколькими модификациями, отличающимися мощностью и емкостью батарей.
Впрочем, для нас интерес представляет совсем другая модель под французской маркой — это Sandero следующего поколения. Если верить сообществу
Тем временем паблик «
Буквально на днях внимание автошпионов привлек прототип нового поколения спортивного седана Subaru WRX — нынешний автомобиль продается с 2014 года и был обновлен в 2017 году. Судя по снимкам, внешне новый WRX будет напоминать своего предшественника, но за основу, по всей видимости, ляжет единая архитектура SGP, на которую уже переехали новые модели собственной разработки Subaru (исключение — купе BRZ). Под капот новому WRX прочат 2,4-литровый оппозитный турбомотор, знакомый по нынешним Legacy и
Наконец, в объективы фотошпионов попал очередной электромобиль Volkswagen — семейства ID, которое пока включает две модели. Скоро компанию ID.3 и ID.4 (на китайском рынке, напомним, у него
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Назойливые автомобильные папарацци прототипы будущих моделей выследят везде - будь то самый север Европы или жаркая пустыня.
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