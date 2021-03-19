От Lada Vesta до Audi Q9: новые и обновленные модели, попавшиеся фотошпионам

Источник материала: Tut.by

Назойливые автомобильные папарацци прототипы будущих моделей выследят везде — будь то самый север Европы или жаркая пустыня. Испытателям это очень не нравится — стараясь скрыть новинки от посторонних глаз, они укутывают их в плотный камуфляж. И хотя рассмотреть дизайн перспективных моделей не представляется возможным, кое-какие детали все же проясняются.

Компания Audi, похоже, собирается вывести на рынок свой самый дорогой и престижный кроссовер, который окажется еще крупнее нынешних Q7 и Q8.



Audi Q9. Фото: Auto Motor und Sport



Audi Q9. Фото: Auto Motor und Sport

По слухам, он получит индекс Q9 — такое торговое наименование компания зарегистрировала еще в 2013 году. Будущему флагманскому SUV «четырех колец» придется побороться за покупателей с BMW X7 и Mercedes GLS. Не исключено, что именно такую машину Audi сейчас обкатывает в Скандинавии, хотя официального подтверждения от руководства немецкой компании по поводу разработки нового кроссовера до сих пор не поступало. О сроках выхода на рынок, увы, также ничего неизвестно — по одним данным, Q9 может дебютировать уже в этом году, а если верить другим источникам, новый флагман Audi появится не раньше 2022 года.



BMW i7. Фото: Auto Express



BMW i7. Фото: Auto Express

Интересную новинку вывела на тесты и BMW — это электрическая модификация новой седьмой серии. Ожидается, что такой седан получит индекс i7, а за его основу будет взят модернизированный вариант платформы CLAR, адаптированный под установку электрической силовой установки. Под полом салона будет установлен блок батарей емкостью до 120 кВт⋅ч, который обеспечит запас хода до 700 км на одной зарядке. По предварительной информации, базовая версия i7 получит батарею на 80 кВт⋅ч и будет иметь мощность около 500 л. с. А топовый вариант электрического седана, по задумке, придет на смену «семерке» с традиционным V12 — в BMW решили отказаться от использования 6,6-литрового мотора ввиду нецелесообразности его адаптации к перспективным эконормам.



Mercedes-AMG SL. Фото: Mercedes



Mercedes-AMG SL. Фото: Mercedes

В Mercedes, стремясь не допустить незапланированные утечки информации, решили сами пролить свет на новое поколение родстера SL, разработкой которого занимается подразделение AMG. В прошлом году немцы уже публиковали серию официальных «шпионских» фотографий предсерийной «двухдверки», и вот подоспела новая порция снимков. В этот раз испытательные заезды проходят на специальном закрытом полигоне в заснеженной Швеции, где осуществляется доводка системы полного привода (трансмиссия 4Matic+), которой SL обзаведется впервые. Известно также, что вместо складной жесткой крыши новый родстер получит матерчатый складной верх. Данными о моторной гамме в Mercedes делиться пока не спешат — все подробности приберегли до полноценной премьеры, которая ожидается в текущем году.



Opel Grandland Facelift. Фото: Auto Express

В начале года в Беларусь прибыл «паркетник» Grandland X , но в Opel уже готовят плановую модернизацию модели. За маскировочной пленкой прототипа проглядывают новые блоки светодиодной оптики — судя по всему, передок Grandland будет оформлен в новом корпоративном стиле Opel. Его уже примерили обновленный Crossland и Mokka второго поколения. Под капотом кроссовера изменений не ожидается, а вот оснащение средствами превентивной безопасности должно стать богаче.



Opel Astra L. Фото: Motor1



Opel Astra L. Фото: Motor1

Не за горами и Opel Astra следующего поколения, закамуфлированные прототипы которой уже вышли на дорожные тесты. Нынешняя Astra наряду с Insignia — это продукт минувшей эпохи, когда Opel входил в состав General Motors — новые модели немецкой марки разрабатываются под крылом новоиспеченного концерна Stellantis на платформах французской группы PSA. В основу нового хетчбэка ляжет архитектура EMP2, то есть Astra породнится с Peugeot 308, а в гамме наряду с подзаряжаемыми гибридами появится и полностью электрическая версия. По предварительной информации, премьера Astra L состоится ближе к концу текущего года.



Renault Megane Electric. Фото: Auto Express

Следующее поколение Renault Megane, похоже, станет полностью электрическим. На это намекал представленный осенью прошлого года концепт Megane eVision , который, как обещали в компании, должен добраться до конвейера уже в конце текущего года. И вот в начале марта на дорогах общего пользования удалось запечатлеть прототипы будущего хетчбэка.



Renault Megane Electric. Фото: Auto Express

Серийный электрокар на основе Megane eVision станет первой моделью Renault на платформе CMF-EV, которую разработали специально для целого семейства машин на электротяге альянса Renault-Nissan-Mitsubishi. На ней, к примеру, создан кроссовер Nissan Ariya — с ним электрический Megane, по всей видимости, разделит и силовые установки. Напомним, что Megane eVision располагал 218-сильным электромотором и батареей на 60 кВт⋅ч, но серийная машина наверняка обзаведется сразу несколькими модификациями, отличающимися мощностью и емкостью батарей.



Renault Sandero. Фото: AvtoVAZ News/Вконтакте



Renault Sandero. Фото: AvtoVAZ News/Вконтакте

Впрочем, для нас интерес представляет совсем другая модель под французской маркой — это Sandero следующего поколения. Если верить сообществу AvtoVAZ News , на комплекс покраски автомобилей на платформе B0 на «АвтоВАЗе» привезли кузов Sandero третьего поколения (премьера этой машины под маркой Dacia на платформе CMF-B прошла прошлой осенью) — персонал приступил к изучению особенностей конструкции и тестовой окраске. О сроках запуска третьей генерации Sandero в России информации пока нет — в лучшем случае на конвейер «АвтоВАЗа» новые машины встанут в следующем году.

Тем временем паблик « Лада Веста/Lada Vesta FL » поделился коротким роликом, который был снят на дорогах Сургута — там были замечены сразу два экземпляра рестайлинговой Vesta: наряду с прототипом обновленного седана это еще универсал в Cross-версии. О том, какие изменения ожидают Vesta, можно узнать здесь , а с тех пор никаких новых подробностей относительно обновленных машин не появилось. Ждать премьеры модернизированной Vesta раньше 2022 года, похоже, не стоит.



Subaru WRX. Фото: Auto Express



Subaru WRX. Фото: Auto Express

Буквально на днях внимание автошпионов привлек прототип нового поколения спортивного седана Subaru WRX — нынешний автомобиль продается с 2014 года и был обновлен в 2017 году. Судя по снимкам, внешне новый WRX будет напоминать своего предшественника, но за основу, по всей видимости, ляжет единая архитектура SGP, на которую уже переехали новые модели собственной разработки Subaru (исключение — купе BRZ). Под капот новому WRX прочат 2,4-литровый оппозитный турбомотор, знакомый по нынешним Legacy и Outback , но настроенный на отдачу около 400 л. с. Целиком новый седан Subaru может рассекретить уже этим летом, а продажи, как ожидается, начнутся в начале 2022 года.



Volkswagen ID.5. Фото: Motor1



Volkswagen ID.5. Фото: Motor1

Наконец, в объективы фотошпионов попал очередной электромобиль Volkswagen — семейства ID, которое пока включает две модели. Скоро компанию ID.3 и ID.4 (на китайском рынке, напомним, у него две разновидности ) составит третий электрокар — кроссовер с индексом ID.5. Речь, по сути, идет о купеобразном варианте ID.4. Техническая начинка ID.5 будет такой же, как у других ID-моделей, ведь все они созданы на одной платформе MEB. Это значит несколько вариантов силовых установок с батареей разной емкости, одним (на задней оси) или двумя электродвигателями суммарной мощностью 306 л. с. По предварительной информации, в европейской продаже ID.5 появится во второй половине этого года.