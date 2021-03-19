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В США представили законопроект о многомиллионной военной поддержке Украины

19.03.2021 09:29 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Законопроект о партнерстве с Украиной в сфере безопасности, разработанный межпартийной группой сенаторов США, предполагает выделение Киеву ежегодной многомиллионной финансовой помощи для защиты от агрессии со стороны России и продвижения по пути реформ.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном в среду, 18 марта, на сайте одного из авторов законопроекта - сенатора-демократа от штата Коннектикут Криса Мёрфи, передает DW.

Законопроект предусматривает, в частности, создание в Госдепартаменте рабочей группы по Украине совместно с европейскими партнерами, а также назначение администрацией президента США специального посланника в Украине, который бы представлял Вашингтон на мирных переговорах в "нормандском формате" и помогал наладить диалог со странами Черноморского региона.

Кроме этого, документ предполагает обеспечение летальным оружием и выделение Украине 304 млн долларов военной помощи ежегодно, 4 из которых будут направлены на обучение и подготовку украинских военнослужащих.

По словам Мёрфи, Украина "являет собой живой пример для проверки способности США поддерживать хрупкие демократии, подвергающиеся внутренним и внешним враждебным силам". В свою очередь, председатель комитета Сената по международным отношениям Боб Менендес, также принявший участие в разработке законопроекта, подчеркнул, что документ поможет Украине "защититься от агрессии России и будет способствовать продвижению американских ценностей и приоритетов во внешней политике".

 
 
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Законопроект о партнерстве с Украиной в сфере безопасности, разработанный межпартийной группой сенаторов США, предполагает выделение Киеву ежегодной...
 
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