За диалог с властями на утро сегодняшнего дня проголосовали более 430 тысяч человек





По состоянию на 09:00 утра 19 марта проголосовали более 430 тысяч человек. Из них 99,02% согласны с необходимостью проведения переговоров между действующей властями и лидерами протеста.





Напомним, что Светлана Тихановская 18 марта на своем YouTube-канале заявила о проведении общенационального голосования, чтобы принудить Александра Лукашенко к переговорам.





Она призвала зарегистрироваться в системе голосования «Голос», которой доверяют в Евросоюзе, ОБСЕ, США и других странах и международных структурах. Переговоры должны пройти при международном посредничестве. Миссии США и ЕС в ОБСЕ уже поддержали голосование.









Миссии США и ЕС в ОБСЕ поддержали голосование за мирное решение кризиса в Беларуси путем переговоров







