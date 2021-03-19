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Латушко назвал главные условия для переговоров с режимом Лукашенко

19.03.2021 09:41 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Глава Народного антикризисного управления Павел Латушко назвал главные условия, которые должны быть выполнены перед тем, как оппозиция сядет за стол переговоров с представителями режима Александра Лукашенко.

Латушко назвал главные условия для переговоров с режимом Лукашенко

Политик отметил, что заявившая о необходимости переговоров Светлана Тихановская, «является избранным лидером белорусского народа», а поэтому «она имеет право представлять позицию большинства граждан нашей страны в любых переговорах».

Руководитель НАУ подчеркнул, что необходимо сконцентрироваться на том, чтобы создать необходимые предпосылки для переговоров. Важно добиваться реализации главных условий: освобождение всех репрессированных, остановка насилия и наказание виновных.

«Все эти требования должны быть выполнены до переговоров, предметом которых должна стать организация новых выборов. А для этого сейчас крайне важно сосредоточиться на внутреннем и внешнем давлении на режим», — резюмировал Латушко.

 
 
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Глава Народного антикризисного управления Павел Латушко назвал главные условия, которые должны быть выполнены перед тем, как оппозиция сядет за стол переговоров...
 
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