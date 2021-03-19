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Экстремальный завтрак: туристы пожарили сосиски на лаве

19.03.2021 09:45 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

18 февраля началось извержение Ключевской Сопки — самого большого вулкана в Евразии, который находится на Камчатке. Выходящая из трещин вулкана лава стала не только предметом для красивых фотографий, но и способом приготовления еды: смелые туристы приготовили на ней завтрак.

Несмотря на зрелищность, извержение опасно и разрушительно. Власти Камчатки предупреждают, что оно может разрушить дороги между поселениями и изменить русла рек.

 
 
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