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Экстремальный завтрак: туристы пожарили сосиски на лаве
Источник материала: Tut.by
18 февраля началось извержение Ключевской Сопки — самого большого вулкана в Евразии, который находится на Камчатке. Выходящая из трещин вулкана лава стала не только предметом для красивых фотографий, но и способом приготовления еды: смелые туристы приготовили на ней завтрак.
Несмотря на зрелищность, извержение опасно и разрушительно. Власти Камчатки предупреждают, что оно может разрушить дороги между поселениями и изменить русла рек.
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