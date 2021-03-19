Задержанного в Москве админа чата из Лиды подозревают в призывах к участию в массовых беспорядках

Источник материала: Tut.by

Вчера мы сообщали , что, по словам представителей белорусской диаспоры в Москве, в российской столице по требованию Генпрокуратуры Беларуси задержали активиста из Лиды Николая Давидчика. Сегодня, 19 марта, источник в правоозранительных органах сообщил ТАСС, что «администратор белорусского оппозиционного чата Николай Давидчик задержан в Москве по подозрению в призывах к участию в массовых беспорядках в России».



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«Давидчик задержан по подозрению по ч. 3 ст. 212 УК РФ (призывы к участию в массовых беспорядках). Он — гражданин Беларуси и известен на родине как администратор оппозиционного чата «Лида для жизни», — рассказал собеседник агентства. По его словам, на территории Беларуси Давидчик также находится в розыске.

В пресс-службе Бутырского суда Москвы ТАСС сообщили о поступлении ходатайства следствие об аресте Давидчика. «Давидчик Н. В. подозревается в призывах к массовым беспорядкам. В суд поступило ходатайство следствия об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Пока что судья не рассмотрел его», — сказали в пресс-службе. Там подтвердили, что белорусские власти также его разыскивают в связи с уголовным преступлением на территории этой страны. «Согласно материалам, поступившим в суд, в Беларуси в отношении него возбуждено уголовное дело ч. 1 ст. 342 местного кодекса (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них)», — отметили в суде.