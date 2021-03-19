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Сын Джоли и Питта все-таки дал показания против звездного отца
19.03.2021 09:45 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Приемный сын голливудских экс-супругов Анджелины Джоли и Брэда Питта дал показания в суде: Мэддокс так и не простил отцу инцидент, связанный с домашним насилием.
© AFP 2020 / TIZIANA FABI
Судебный процесс "мистера и миссис Смит" об опеке над шестью наследниками продолжается. Джоли настаивает, что Питту нельзя отдавать детей. Она даже решила обвинить экс-супруга в домашнем насилии. Положение Питта действительно шаткое: в 2016 году полиция расследовала инцидент, произошедший между актером и его страшим сыном в самолете, но тогда дело быстро закрыли.
На днях в распоряжение СМИ попали шокирующие факты: оказалось, что Мэддокс так и не простил звездного отца и дал показания против Питта в суде.
"Он выступил как совершеннолетний человек. И те слова, которыми он охарактеризовал Брэда, трудно назвать лестными", - рассказал источник издания US Weekly.
Что же произошло на самом деле пять лет назад - знают только участники инцидента, но Джоли уже
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Один из наследников самой знаменитой пары Голливуда так и не смог простить давний инцидент и выступил в суде.
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