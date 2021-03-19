ГАИ начала массированную отработку трассы М1

Источник материала: Onliner

ГАИ Минской области сообщает, что в связи с увеличением транспортных потоков в предвыходные и выходные дни, а также в целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий с 19 по 21 марта проводится массированная отработка автодороги М1 (Брест — Минск — граница России) в пределах Несвижского, Столбцовского, Дзержинского, Минского, Смолевичского, Борисовского и Крупского районов, в местах концентрации ДТП и на аварийно опасных участках.

— Как показывает статистика, в предвыходные и выходные дни возрастает количество правонарушений со стороны участников дорожного движения, а также дорожно-транспортных происшествий, и всему виной недисциплинированность граждан и несоблюдение правил дорожного движения, — отметили в ГАИ.

Особое внимание уделяется выявлению фактов нарушения ПДД со стороны пешеходов, велосипедистов, непредоставлению преимущества пешеходам, перевозке пассажиров (в особенности детей), выявлению нетрезвых водителей и лиц, не имеющих или лишенных права управления транспортными средствами, а также пресечению фактов нарушения скоростных режимов.

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