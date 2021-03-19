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50-ваттная беспроводная «подушка» зарядит OnePlus 9 Pro за 43 минуты
Источник материала: Onliner
Компания OnePlus поделилась данными о скорости зарядки флагмана OnePlus 9 Pro, который официально представят 23 марта. Смартфон будет выделяться быстрой беспроводной зарядкой: с нуля до 100% энергия восполнится за 43 минуты.
Правда, для этого понадобится особая «подушка» под названием Warp Charge 50 от OnePlus, в которой цифра 50 указывает на мощность. Журналисты The Verge уже протестировали новую зарядку в связке с 9 Pro и
9 Pro через кабель заряжается еще быстрее — допускается зарядка на мощности 65 Вт. Это обеспечивает заряд с 0 до 100 процентов за 29 минут.
Беспроводная зарядка на мощности 50 Вт, похоже, останется прерогативой Pro-версии: обычный OnePlus 9 тоже можно питать от Warp Charge 50, но мощность будет ограничена на 15 Вт.
беспроводное зарядное для телефонов/для наушников, разъем подключения MagSafe, выходная мощность 15 Вт, быстрая зарядка, кабель 1 м, MFI
беспроводное зарядное для телефонов/для наушников/для умных часов и браслетов, выходная мощность 9 Вт, кабель 1 м
беспроводное зарядное для умных часов и браслетов, разъем подключения MagSafe, выходная мощность 5 Вт, кабель 1 м, MFI
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Компания OnePlus поделилась данными о скорости зарядки флагмана OnePlus 9 Pro, который официально представят 23 марта. Смартфон будет выделяться быстрой беспроводной...
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