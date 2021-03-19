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50-ваттная беспроводная «подушка» зарядит OnePlus 9 Pro за 43 минуты

19.03.2021 09:55 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Компания OnePlus поделилась данными о скорости зарядки флагмана OnePlus 9 Pro, который официально представят 23 марта. Смартфон будет выделяться быстрой беспроводной зарядкой: с нуля до 100% энергия восполнится за 43 минуты.

Правда, для этого понадобится особая «подушка» под названием Warp Charge 50 от OnePlus, в которой цифра 50 указывает на мощность. Журналисты The Verge уже протестировали новую зарядку в связке с 9 Pro и утверждают, что смартфон действительно заряжается крайне быстро. Предшественник смартфона, модель OnePlus 8 Pro, поддерживала 30-ваттную зарядку без проводов, что позволяло за полчаса получить 50% энергии.

50-ваттная беспроводная «подушка» зарядит OnePlus 9 Pro за 43 минуты

9 Pro через кабель заряжается еще быстрее — допускается зарядка на мощности 65 Вт. Это обеспечивает заряд с 0 до 100 процентов за 29 минут.

Беспроводная зарядка на мощности 50 Вт, похоже, останется прерогативой Pro-версии: обычный OnePlus 9 тоже можно питать от Warp Charge 50, но мощность будет ограничена на 15 Вт.

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Компания OnePlus поделилась данными о скорости зарядки флагмана OnePlus 9 Pro, который официально представят 23 марта. Смартфон будет выделяться быстрой беспроводной...
 
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