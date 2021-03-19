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Стало известно, когда в Минске начнут отключать горячую воду

19.03.2021 09:55 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

А вот и еще один вестник весны: чиновники объявили, когда планируют оставить нас без горяченькой. Как рассказал заместитель главного инженера Минских тепловых сетей Андрей Жешко, первые отключения водоснабжения намечены на 12 мая, завершающий этап — на 29 августа. В этом году филиалом запланирована замена 59,5 км теплосетей. Об этом сообщает агентство «Минск-Новости».

В этом году отключать горячую будут на 7—13 дней. Как отметил заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович, объемы замены теплосетей в столице должны с каждым годом наращиваться, чтобы минимизировать количество внештатных ситуаций на этих коммуникациях.

 
Теги: Минск
 
 
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А вот и еще один вестник весны: чиновники объявили, когда планируют оставить нас без горяченькой. Как рассказал заместитель главного инженера Минских тепловых...
 
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