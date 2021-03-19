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Социальные гарантии безработным усилят за пять лет до достижения пенсионного возраста
Источник материала: ОНТ
Дополнительная помощь людям в возрасте. Социальные гарантии безработным усилят за пять лет до выхода на пенсию, сообщили в Министерстве труда и соцзащиты.
В частности, это бронь для приёма на работу, профориентация, обучение и другие меры.
Государство гарантирует также содействие безработным в организации собственного дела, бесплатный медосмотр при трудоустройстве, оплачиваемые общественные работы.
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Дополнительная помощь людям в возрасте. Социальные гарантии безработным усилят за пять лет до выхода на пенсию, сообщили в Министерстве труда и соцзащиты. В...
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