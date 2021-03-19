Источник материала: ОНТ

Чемпион абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) россиянин Хабиб Нурмагомедов официально завершил спортивную карьеру. Об этом со ссылкой на президента UFC Дэйна Уайта сообщает ТАСС.

Как в последствии сообщил Уайт, уже 15 мая в ходе турнира UFC 262 будет разыгран чемпионский пояс, который оказался вакантен после ухода Нурмагомедова из спорта. За титул поборются американец Майкл Чендлер и бразилец Шарлис Оливейра.

Напомним, в октябре 2020 года состоялся последний бой Нурмагомедова, в котором российский боец удушающим приемом во втором раунде победил американца Джастина Гэтжи. После этого боя Нурмагомедов объявил о завершении спортивной карьеры, объяснив свое решение обещанием маме.

За свою карьеру Хабиб Нурмагомедов провел 29 боев, не потерпев ни одного поражения. Выступления в UFC он начал в 2012 году. Чемпионом UFC он стал в 2018 году, победив американца Эла Яквинту. В последствии он трижды защищал этот титул в поединках против Конора Макгрегора, Дастина Прье и Джастина Гэтжи. Всего в рамках чемпионата 32-летний россиянин одержал 13 побед.

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