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Хабиб Нурмагомедов официально завершил спортивную карьеру

19.03.2021 09:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Хабиб Нурмагомедов официально завершил спортивную карьеру

Чемпион абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) россиянин Хабиб Нурмагомедов официально завершил спортивную карьеру. Об этом со ссылкой на президента UFC Дэйна Уайта сообщает ТАСС.

Как в последствии сообщил Уайт, уже 15 мая в ходе турнира UFC 262 будет разыгран чемпионский пояс, который оказался вакантен после ухода Нурмагомедова из спорта. За титул поборются американец Майкл Чендлер и бразилец Шарлис Оливейра. 

Напомним, в октябре 2020 года состоялся последний бой Нурмагомедова, в котором российский боец удушающим приемом во втором раунде победил американца Джастина Гэтжи. После этого боя Нурмагомедов объявил о завершении спортивной карьеры, объяснив свое решение обещанием маме. 

За свою карьеру Хабиб Нурмагомедов провел 29 боев, не потерпев ни одного поражения. Выступления в UFC он начал в 2012 году. Чемпионом UFC он стал в 2018 году, победив американца Эла Яквинту. В последствии он трижды защищал этот титул в поединках против Конора Макгрегора, Дастина Прье и Джастина Гэтжи. Всего в рамках чемпионата 32-летний россиянин одержал 13 побед. 

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Чемпион абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) россиянин Хабиб Нурмагомедов официально завершил спортивную карьеру. Об этом со ссылкой на президента UFC Дэйна...
 
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