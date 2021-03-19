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В Украине катастрофически растут долги за коммунальные услуги
Источник материала: ОНТ
В Украине катастрофически растут долги за коммунальные услуги. До конца отопительного сезона они могут превысить 3 миллиарда долларов, но люди не хотят и не могут рассчитаться с задолженностями.
Не платят за ресурсы не только те, кто за чертой бедности, но и средний класс. Власти не могут повлиять на ситуацию – по последним данным, уже треть украинцев готовы выйти на протесты против повышения тарифов. Киев заговорил о списании долгов – но это тоже не выход, считают в Верховной Раде.
Напомним, в начале года по Украине прокатилась волна так называемых «тарифных протестов». Люди выходили на улицы против резкого подорожания коммунальных услуг. Тогда перед началом отопительного сезона газ прибавил в цене почти в 3 раза, а стоимость электроотопления выросла вдвое.
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В Украине катастрофически растут долги за коммунальные услуги. До конца отопительного сезона они могут превысить 3 миллиарда долларов, но люди не хотят и не могут...
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