Источник материала: ОНТ

В Украине катастрофически растут долги за коммунальные услуги. До конца отопительного сезона они могут превысить 3 миллиарда долларов, но люди не хотят и не могут рассчитаться с задолженностями.

Не платят за ресурсы не только те, кто за чертой бедности, но и средний класс. Власти не могут повлиять на ситуацию – по последним данным, уже треть украинцев готовы выйти на протесты против повышения тарифов. Киев заговорил о списании долгов – но это тоже не выход, считают в Верховной Раде.

Алексей Кучеренко, народный депутат от партии «Батькивщина»: «Если списывать долги – тогда в дураках те, кто платит и не имеет задолженностей. Они увидят, что долги списывают, и скажут: «Мы не хотим быть в дураках, мы хотим быть умными» - и тоже перестанут платить!»

Напомним, в начале года по Украине прокатилась волна так называемых «тарифных протестов». Люди выходили на улицы против резкого подорожания коммунальных услуг. Тогда перед началом отопительного сезона газ прибавил в цене почти в 3 раза, а стоимость электроотопления выросла вдвое.

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