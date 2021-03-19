Фотографии девушек, которые набрали вес и не пожалели об этом. Оцените их преображение

Источник материала: ОНТ

Многие девушки мечтают похудеть и иметь осиную талию и стройные ноги. Перед другими встает прямо противоположный вопрос: как набрать несколько килограммов? Некоторые девушки усердно стараются поправиться, чтобы выглядеть более привлекательно.

Мы собрали семь примеров, которые показывают, что стандарты красоты у каждого свои. Эти девушки набрали килограммы и не пожалели о своем решении.

























ФОТО: FRMasterPiece, moistmantis, callmecourtnay, thelittlevegan, wingedsirenss, Lustfultiger, bogbunzhun / reddit

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