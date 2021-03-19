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«Школа Активного Гражданина»: члены Совета Республики проводят встречи с молодёжью

19.03.2021 09:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Школа Активного Гражданина»: члены Совета Республики проводят встречи с молодёжью

Обмен опытом и откровенный разговор. Члены Совета Республики продолжают встречи с людьми. Состоялось очередное заседание «Школы Активного Гражданина». 

Разговор с учениками и педагогами 111-й столичной школы о патриотизме, государственной символике и выборе жизненного пути. Служба в армии, соблюдение законов, воспитание ответственности – вопросы к сенатору не заканчивались. Не обошли вниманием и популярные у молодёжи социальные сети.

Виктор Лискович, Председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси: «Соцсети определенным образом влияют на нашу молодёжь, на наших взрослых людей. Поэтому мы не должны бояться соцсетей, мы должны активно там присутствовать и показывать, что мы умеем, имеем, чем гордимся. И тогда деструктивные выпады не смогут ничего сделать против массы интересной и полезной информации, которая исходит от большинства нашего населения».

Как быть полезным обществу, от чего зависит будущее страны и личный успех? Пожалуй, это главные темы, которые волнуют молодых людей перед вступлением во взрослую жизнь. 

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Обмен опытом и откровенный разговор. Члены Совета Республики продолжают встречи с людьми. Состоялось очередное заседание «Школы Активного Гражданина».  Разговор...
 
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