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«Школа Активного Гражданина»: члены Совета Республики проводят встречи с молодёжью
Источник материала: ОНТ
Обмен опытом и откровенный разговор. Члены Совета Республики продолжают встречи с людьми. Состоялось очередное заседание «Школы Активного Гражданина».
Разговор с учениками и педагогами 111-й столичной школы о патриотизме, государственной символике и выборе жизненного пути. Служба в армии, соблюдение законов, воспитание ответственности – вопросы к сенатору не заканчивались. Не обошли вниманием и популярные у молодёжи социальные сети.
Как быть полезным обществу, от чего зависит будущее страны и личный успех? Пожалуй, это главные темы, которые волнуют молодых людей перед вступлением во взрослую жизнь.
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Обмен опытом и откровенный разговор. Члены Совета Республики продолжают встречи с людьми. Состоялось очередное заседание «Школы Активного Гражданина». Разговор...
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