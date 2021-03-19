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Обозначены приоритетные сферы новой инвестиционной госпрограммы в 2021 году
Источник материала: ОНТ
Медицинские учреждения, школы и детские сады – обозначены приоритетные сферы новой инвестиционной госпрограммы на год. Указ подписал Президент.
Документ предусматривает строительство более сотни объектов. Что касается медицины – это больницы и поликлиники в Могилёве, Гродно, Витебске и Орше. Будет развиваться и энергетическая инфраструктура под площадки для новых производств в Свислочи, Гродно и Фаниполе. Запланированы и новые социальные объекты, в первую очередь, учреждения образования.
Инвесторы уже известны. Определены и производства, которые будут строиться. Половину запланированных объектов введут в эксплуатацию до конца года.
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Медицинские учреждения, школы и детские сады – обозначены приоритетные сферы новой инвестиционной госпрограммы на год. Указ подписал Президент. Документ...
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