Обозначены приоритетные сферы новой инвестиционной госпрограммы в 2021 году

Источник материала: ОНТ

Медицинские учреждения, школы и детские сады – обозначены приоритетные сферы новой инвестиционной госпрограммы на год. Указ подписал Президент.

Документ предусматривает строительство более сотни объектов. Что касается медицины – это больницы и поликлиники в Могилёве, Гродно, Витебске и Орше. Будет развиваться и энергетическая инфраструктура под площадки для новых производств в Свислочи, Гродно и Фаниполе. Запланированы и новые социальные объекты, в первую очередь, учреждения образования.

Юрий Чеботарь, первый заместитель министра экономики Беларуси: «Цена вопроса – чуть больше 660 миллионов рублей. И, что самое важное, мы сосредоточили как раз ресурсы на вводных объектах. Еще одно новшество – мы запланировали денежный резерв, почти 29 миллионов. Это те средства, которые будут направлены на объекты, которые появятся, возможно, в этом году с учетом различных поручений или потребностей в регионах».

Инвесторы уже известны. Определены и производства, которые будут строиться. Половину запланированных объектов введут в эксплуатацию до конца года.

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