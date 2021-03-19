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Неделя памяти сожженных деревень: 19 марта пройдет митинг в мемориальном комплексе «Озаричи»

19.03.2021 09:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Неделя памяти сожженных деревень: 19 марта пройдет митинг в мемориальном комплексе «Озаричи»

Священные места для белорусов. Продолжается республиканская акция по благоустройству памятников Великой Отечественной. 19 марта большой митинг пройдёт в Озаричах. 

Здесь был целый комплекс лагерей смерти. Сюда захватчики свезли свыше 50 тысяч человек. Сегодня это мемориальный комплекс и музей, где соберутся неравнодушные к истории и будущему страны. Акция с начала недели уже объединила тысячи человек: работы по обустройству идут в каждом районе. Обелиски, братские могилы, памятники – весеннее обновление ждет все места, связанные с событиями войны. Завершится неделя памяти 22 марта в Хатыни – самом знаковом и трагическом месте Беларуси. Митинг-реквием посвятят 78-летию уничтожения деревни.

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Священные места для белорусов. Продолжается республиканская акция по благоустройству памятников Великой Отечественной. 19 марта большой митинг пройдёт в...
 
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