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Неделя памяти сожженных деревень: 19 марта пройдет митинг в мемориальном комплексе «Озаричи»
Источник материала: ОНТ
Священные места для белорусов. Продолжается республиканская акция по благоустройству памятников Великой Отечественной. 19 марта большой митинг пройдёт в Озаричах.
Здесь был целый комплекс лагерей смерти. Сюда захватчики свезли свыше 50 тысяч человек. Сегодня это мемориальный комплекс и музей, где соберутся неравнодушные к истории и будущему страны. Акция с начала недели уже объединила тысячи человек: работы по обустройству идут в каждом районе. Обелиски, братские могилы, памятники – весеннее обновление ждет все места, связанные с событиями войны. Завершится неделя памяти 22 марта в Хатыни – самом знаковом и трагическом месте Беларуси. Митинг-реквием посвятят 78-летию уничтожения деревни.
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Священные места для белорусов. Продолжается республиканская акция по благоустройству памятников Великой Отечественной. 19 марта большой митинг пройдёт в...
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