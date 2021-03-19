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15 доказательств того, что коты – это жидкость. А седьмое фото рассмешит вас до слез!
Источник материала: ОНТ
Котики без труда могут забраться в самое узкое место и принять самую странную позу, вы замечали? Как же у них это выходит? Наука говорит: все дело в их гибкости и подвижности суставов. А мы считаем, что коты – это жидкость! И нашли для вас аж 15 доказательств!
Фото: adme.ru, ridus.ru, wday.ru, fishki.net, ekabu.ru, cat-story.ru, petpop.cc
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Котики без труда могут забраться в самое узкое место и принять самую странную позу, вы замечали? Как же у них это выходит? Наука говорит: все дело в их гибкости и...
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