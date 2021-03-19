ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Насильно мил не будешь». Зампред горисполкома объяснил, почему брестчане не спешат переезжать в Жабинку

19.03.2021 10:03 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

К 2020 году в город-спутник Жабинку планировалось привлечь 4,5 тысячи брестчан. Об этом сообщил председатель Брестского горисполкома Николай Якубовский 18 марта на семинаре-совещании о повышении эффективности строительного комплекса Брестской области, пишет «Вечерний Брест».


Во время визита в строящийся микрорайон ЮЗМР-5 председателю облисполкома Юрию Шулейко доложили о перспективах застройки Бреста до 2035 года согласно генплану. Губернатор в свою очередь поинтересовался, почему сегодня не затрагивается тема Жабинки как города-спутника Бреста.

— Есть поручение президента о развитии таких городов. Когда мы пойдем туда [со строительством], как мы туда пойдем? Пока эту тему не поднимаем и на ближайшие 15 лет будем заселять только Брест? — поинтересовался Юрий Витольдович у собравшихся.

— Эта тема неоднократно поднималась, — заметил заместитель председателя горисполкома Николай Якубовский. — Но дело в том, что в Бресте условия лучше, уровень жизни выше, люди хотят жить в нашем городе. В Жабинку планировалось привлечь 4,5 тысячи брестчан к 2020 году. Но насильно мил не будешь. У нас есть 80 человек из Бреста, которые стоят в очереди в Жабинке на индивидуальную жилую застройку. В «многоквартирку» люди идти не хотят.

— Как правило, готовы переезжать многодетные семьи, они согласны, — добавил мэр Бреста Александр Рогачук.

В конечном счете, участники семинара сошлись во мнении, что усадебная застройка на ближайшие годы может стать наиболее перспективной для города-спутника. Тем более, пример уже есть — ставшие частью Жабинки Щеглики. Вопрос о строительстве многоквартирного жилья, впрочем, с повестки дня тоже не снят, но власти решили идти от востребованности жилищных условий у граждан.

 
Теги: Брест
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«В Бресте условия лучше, уровень жизни выше, люди хотят жить в нашем городе».
 
Новости дня
Новости разные
 
В Испании принят закон об эвтаназии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

18.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
19.03.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by