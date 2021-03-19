«Насильно мил не будешь». Зампред горисполкома объяснил, почему брестчане не спешат переезжать в Жабинку

Источник материала: Tut.by

К 2020 году в город-спутник Жабинку планировалось привлечь 4,5 тысячи брестчан. Об этом сообщил председатель Брестского горисполкома Николай Якубовский 18 марта на семинаре-совещании о повышении эффективности строительного комплекса Брестской области, пишет «Вечерний Брест» .





Во время визита в строящийся микрорайон ЮЗМР-5 председателю облисполкома Юрию Шулейко доложили о перспективах застройки Бреста до 2035 года согласно генплану. Губернатор в свою очередь поинтересовался, почему сегодня не затрагивается тема Жабинки как города-спутника Бреста.

— Есть поручение президента о развитии таких городов. Когда мы пойдем туда [со строительством], как мы туда пойдем? Пока эту тему не поднимаем и на ближайшие 15 лет будем заселять только Брест? — поинтересовался Юрий Витольдович у собравшихся.

— Эта тема неоднократно поднималась, — заметил заместитель председателя горисполкома Николай Якубовский. — Но дело в том, что в Бресте условия лучше, уровень жизни выше, люди хотят жить в нашем городе. В Жабинку планировалось привлечь 4,5 тысячи брестчан к 2020 году. Но насильно мил не будешь. У нас есть 80 человек из Бреста, которые стоят в очереди в Жабинке на индивидуальную жилую застройку. В «многоквартирку» люди идти не хотят.

— Как правило, готовы переезжать многодетные семьи, они согласны, — добавил мэр Бреста Александр Рогачук.

В конечном счете, участники семинара сошлись во мнении, что усадебная застройка на ближайшие годы может стать наиболее перспективной для города-спутника. Тем более, пример уже есть — ставшие частью Жабинки Щеглики. Вопрос о строительстве многоквартирного жилья, впрочем, с повестки дня тоже не снят, но власти решили идти от востребованности жилищных условий у граждан.