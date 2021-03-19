«Манижа не просто не русская, она вообще не человек». Представительницу России на Евровидении затравили в Сети

Источник материала: Tut.by

Певица Манижа, которая в этом году будет представлять Россию на конкурсе Евровидение, опубликовала сатирический ответ хейтерам, которые недовольны выбором голосовавших за нее. Суть ответа сводится к тому, что Манижа не просто не русская, она вообще не человек .

А хейта после оглашения имени певицы в Сети было предостаточно (дошло уже до того, что следственный комитет проверяет содержание ее песни).

Притом поводов для всеобщего возмущения было сразу несколько — «не славянское» происхождение Манижи, феминистская направленность ее песни, ее лояльность к ЛГБТ-сообществу. Ну и так, по мелочи.

Ну правда, в России, где расизм, гомофобия и патриархат — слова, знакомые до боли, Манижа собрала бинго.

Владимир Жириновский опасается, что песня нанесет ущерб репутации России из-за строк о материнстве, похудении и о детях без отца: «Европейцы услышат это и какие выводы сделают? Что у нас все без отцов живут что ли? А все женщины только и мечтают похудеть? Ну нужно же уважение к себе иметь!».

Известный «эксперт» во всех областях Юрий Лоза считает , что песня не имеет никакого отношения к русской культуре.

Историк и публицист Егор Холмогоров назвал выбор Манижи в качестве представителя России «сознательным плевком в лицо», а ее песню — «образцовой русофобской гнусью, унижающей русских женщин».

Журналист и публицист Дмитрий Ольшанский пишет : «Я раньше думал, что фем-гастарбайтеры, а также гастарбайтеры, перед которыми мы должны каяться, в общем, гендерфлюидные работники ЖКХ — это все ждет нас когда-то в будущем, в следующей серии. Но, судя по тому, что на Евровидение система отправляет певицу «Манижу», уже сейчас сконструированную как надо — Россия = Таджикистан + феминизм, — ждать не придется.

Комментаторы-обыватели еще менее сдержаны в выражениях, называя Манижу «недославянкой», «недотаджичкой», «чуркой».

Видела также комментарий о том, что Манижа «сойдет, потому что на Евровидении маргиналов любят». Уточним в словаре, все ли мы правильно поняли. Маргинал — человек, оказавшийся вне своей социальной среды, опустившийся, изгой.

Маргиналка ли Манижа? Она всю свою жизнь живет в Москве, занимается общественной деятельностью, борется с домашним насилием и защитой прав ЛГБТ, а также является послом доброй воли ООН по делам беженцев.

Разве тот факт, что Манижа борется за права угнетаемых групп населения не должен быть ей в плюс? Разве это не повод для уважения и гордости?

Нет! Оказывается, все совсем наоборот! Еще один популярный комментарий посвящен тому, что кандидата подобрали вполне предсказуемо: мол, подобрали так, чтобы соответствовал европейским стандартам: не совсем белая, феминистка, лесбиянка (кстати, это не так).

То есть, в представлении среднестатистического русскоязычного комментатора все это — негатив. И как вишенка на торте — еще и борется там за что-то. И правда, маргиналка!

Это ж извечная претензия русскоязычного пространства — совсем уже с ума сошли со своей толерантностью!

Вот, например, журналистка, писательница и публицист Анастасия Миронова пишет о том, что «все катится в тартарары, когда тебя лишают права сказать «мне не нравится» в отношении книги, работы, песни какого-либо меньшинства: гея, чернокожего, мигранта. Мол, людей, которые посчитали, что Манижа плохо поет, сразу обозвали расистами и ксенофобами. Что сейчас «толпа каких-то людей с азиатскими именами» упоенно пишут, что все, осудившие выбор Манижи, — расисты. Им аплодируют якобы либеральные граждане, которые поддакивают оседлавшим повестку мигрантам, дорвавшимся до возможности встать на голову».

Но в том-то и проблема: никто особо не критиковал то, как Манижа поет. Основная претензия сводится к тому, что она «не русская», что она феминистка, что она защищает права сексуальных меньшинств и мигрантов, что она «не такая».

А это все опять про то, что все люди равны, но кто-то все равно равнее. Кто-то выше, достойнее и белее. Кто-то право имеет, а кто-то «дорвавшийся мигрант» без права голоса, чья единственно возможная судьба — дворник их ЖКХ, а никак не участница Евровидения.

Справедливости ради: хватает и тех, кто недоволен не только Манижей, но и ее песней. Далеко не все согласны с тем, что трек о сильной и независимой женщине хоть как-то соотносится с исконно русской культурой и семейными традициями в домостроевском стиле. Ну еще бы!

Не стоит волноваться: если мы и дальше будем поддерживать патриархальную систему и хейтить всех, кто не вписывается в ее рамки, вскоре от нас будут ездить с песнями о том, что женщина должна молчать, рожать и быть битой смолоду.

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