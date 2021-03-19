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Выручка Беларуси в январе 21 года от экспорта нефтепродуктов составила $366,23 млн.

19.03.2021 10:09 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Беларусь в январе 2021 года получила $366,23 млн. от экспорта нефтепродуктов и добытой в республике нефти, в то время как импорт нефти в страну обошелся в $505,96 млн.

Экспорт нефтепродуктов в январе 2021 года вырос в 2,8 раза по сравнению с январем 2020 года вырос до 873 тыс. т. В денежном выражении экспорт вырос в 1,8 раза до $311,8 млн.

Экспорт в Нидерланды (зарегистрированный в Нидерландах трейдер) в январе достиг 370,9 тыс. тонн на сумму $115,89 млн. Экспорт в Украину вырос в 1,5 раза до 262,3 тыс. тонн на сумму $113,38 млн. Экспорт в Великобританию составил 117,1 тыс. тонн на сумму $28,9 млн.

Традиционный экспорт добытой в стране нефти в Германию составил 142,5 тыс. т на сумму $54,43 млн.

Импорт нефти в Беларусь в январе в денежном выражении вырос в 2,5 раза и составил $505,96 млн. Объемы импорта в физическом выражении Белстат перестал публиковать в 2020 году на фоне нефтяной войны с Россией. Импорт нефти из России обошелся $466 млн., из Азербайджана - в $40 млн.

 
 
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Беларусь в январе 2021 года получила $366,23 млн. от экспорта нефтепродуктов и добытой в республике нефти, в то время как импорт нефти в страну обошелся в $505,96 млн.
 
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