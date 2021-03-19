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В Беларуси на службу призовут до 100 офицеров запаса

19.03.2021 10:13 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Служить пойдут граждане мужского пола до 27 лет. Такая информация следует из указа №114, подписанного Александром Лукашенко 18 марта.

Призываются молодые люди, прошедшие обучение «по соответствующим программам подготовки офицеров запаса на военных кафедрах или факультетах, имеющие воинское звание офицера и зачисленные в запас».

Предполагается, что призыв «позволит повысить уровень укомплектованности первичных воинских должностей офицерского состава в Вооруженных силах, обеспечить качественную подготовку мобилизационного резерва», передает пресс-служба Лукашенко.

В официальном телеграм-канале Минобороны сообщается также, что в Беларуси в ходе проверки армии создают механизированные бригады из военнослужащих запаса.

«В 72-м Объединенном учебном центре в Печах практически завершен прием офицеров, прапорщиков и сержантов запаса, которые были призваны для укомплектования органов управления подразделений, начался прием основного состава», - отметили в ведомстве.

Как сообщалось, 25 января началась комплексная проверка боевой готовности Вооруженных Сил Беларуси, в рамках которой задействованы практически все полигоны.

Фото tut.by

 
 
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Служить пойдут граждане мужского пола до 27 лет. Такая информация следует из указа №114, подписанного Александром Лукашенко 18 марта.
 
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