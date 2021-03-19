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KFC и McDonald’s серьезно расширяются в Беларуси

19.03.2021 10:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Компания «Бел Фуд Сервис» (сеть KFC в Беларуси) выпустила вторую эмиссию токенов на $2 млн. В 2020 году было размещение на сумму $1 млн. Срок обращения нынешнего выпуска — до 1 февраля 2026 года. Доход — 8% годовых.



Судя по реестру, в прошлом году в Беларуси были открыты 18 новых точек. Но сама компания сообщает, пишет Office Life, что приросла на 15 объектов общепита. Вероятно, часть внесенных в реестр кафе заработают или заработали в этом году.

В феврале 2021 года компания внесла еще два адреса: в известном ТРЦ TRINITI (Гродно) и на ж/д-вокзале в Пинске. Всего в реестре — 36 точек, более 20 — в Минске. К концу 2022 года планируется открыть 40 кафе.

Количество сотрудников компании в Беларуси достигло примерно 1,3 тыс. «Бел Фуд Сервис» намерен стать лидером в сегменте заведений быстрого питания, в том числе завоевать стратегическое преимущество в регионах. Представители компании отмечают в интервью Probusiness, что продажи уже вышли на «доковидный» уровень.

Параллельно с KFC продолжает расширение McDonald’s (компания «КСБ Виктори Рестораны»). В реестре у сети пока 23 точки, из которых 17 — в Минске и одно кафе — в пригороде столицы. Сеть собирается, по данным Onliner, открыть заведения еще в двух знаковых местах столицы: в ТЦ GREEN CITY (микрорайон Каменная Горка) и в универсаме «Столичный».
 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Компания «Бел Фуд Сервис» (сеть KFC в Беларуси) выпустила вторую эмиссию токенов на $2 млн. В 2020 году было размещение на сумму $1 млн. Срок обращения нынешнего выпуска —...
 
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