KFC и McDonald’s серьезно расширяются в Беларуси









пишет Office Life, что приросла на 15 объектов общепита. Вероятно, часть внесенных в реестр кафе заработают или заработали в этом году. Судя по реестру, в прошлом году в Беларуси были открыты 18 новых точек. Но сама компания сообщает,Office Life, что приросла на 15 объектов общепита. Вероятно, часть внесенных в реестр кафе заработают или заработали в этом году.





В феврале 2021 года компания внесла еще два адреса: в известном ТРЦ TRINITI (Гродно) и на ж/д-вокзале в Пинске. Всего в реестре — 36 точек, более 20 — в Минске . К концу 2022 года планируется открыть 40 кафе.





Количество сотрудников компании в Беларуси достигло примерно 1,3 тыс. «Бел Фуд Сервис» намерен стать лидером в сегменте заведений быстрого питания, в том числе завоевать стратегическое преимущество в регионах. Представители компании отмечают в интервью Probusiness, что продажи уже вышли на «доковидный» уровень.





Параллельно с KFC продолжает расширение McDonald’s (компания «КСБ Виктори Рестораны»). В реестре у сети пока 23 точки, из которых 17 — в Минске и одно кафе — в пригороде столицы. Сеть собирается, по данным Onliner, открыть заведения еще в двух знаковых местах столицы: в ТЦ GREEN CITY (микрорайон Каменная Горка) и в универсаме «Столичный».