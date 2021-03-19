Президентскую газету выпишут во все садики Берёзовского района









В техзадании есть интересная информация о том, какие издания и в каких количествах выпишут в учреждения образования.





На подписку на периодические издания для учреждений образования Берёзовского района на три месяца потратят 24 593,01 рубль. По бегущему курсу Нацбанка – это почти 9 481 доллар.





Средства выделяются из районного бюджета.





Среди выписываемых изданий значительная часть ведомственных, как «Настаўніцкая газета», «Народная асвета» и тому подобное.





Почти третья часть всей подписки тендера пойдет на «СБ-Беларусь Сегодня». Это издание Администрации президента с самой «топовой» подпиской в стране среди прочих общественно-политических газет.





На примере данного тендера можно представить, как формируется многотысячный тираж газеты «СБ».





Согласно тендера 95 подписок «СБ» на 3 месяца на все 57 упомянутых учреждений образования Берёзовского района. Одна трехмесячная подписка – 82,53 рубля. Значит на «СБ» планируется потратить 7840 руб.





Примечательно, что отдел по образованию Берёзовского райисполкома выпишет 2 «СБ», столько же – учебно-методический кабинет и еще 3 Центра.





А вот крупнейшие школы района – №2 и 3 Берёзы – подпишут аж на 4 экземпляра газеты Администрации президента. По 3 экземпляра выпишут в СШ №1 Берёзы, СШ №1 и 3 Белоозёрска и гимназию Белоозёрска.





Всем сельским школам выпишут по 2 экземпляра «СБ». Дошкольным учреждениям района, а также социально-педагогическому центру и Центру туризма и краеведения в Бронной горе достанется всего по 1 экземпляру «СБ».





На фоне «СБ» районную газету «Маяк» выписывают намного скромнее. Отдел по образованию подпишут на два «Маяка», а всем остальным – по одному. За исключением дошкольных учреждений, которым по этому тендеру районную газету выписывать не будут. Вероятно, воспитанники детских садов пока меньше интересуются новостями района.





Всего согласно тендера в учреждения системы образования планируют оформить 33 трехмесячные подписки на газету «Маяк» на сумму 1174 рубля. Одна трехмесячная подписка стоит 35,58 рубля.





Стоит отметить, что не только учреждениям образования подобным образом выписывают газеты. В тендере на сайте госзакупок значится сумма 20465 рублей и для учреждений культуры Берёзовского района.





Значительная ли это сумма? Согласно бюджету 2021 года а образование в Берёзовском районе выделяется 41 093 789 рублей. Образование вообще является одной из самых расходных статей. Весь бюджет Берёзовского района составляет 98 876 962 рублей.