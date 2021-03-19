ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Суд в Бресте приговорил наркокурьеров к длительным срокам лишения свободы

19.03.2021 10:15 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Самое суровое наказание - 16 лет тюрьмы



На скамье подсудимых оказались пять человек, обвинявшиеся в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 328 Уголовного кодекса РБ (незаконное с целью сбыта приобретение, хранение, перевозка наркотических средств и психотропных веществ, совершенное в составе организованной группы).

Как говорится в сообщении пресс-службы Брестского областного суда, один из обвиняемых, «являясь членом организованной группы, с целью осуществления преступной деятельности по незаконному сбыту на территории Республики Беларусь наркотических средств и психотропных веществ через интернет-магазин, из корыстных побуждений в качестве курьера-закладчика забирал оставленные на территории Российской Федерации и Республики Беларусь в тайниках наркотические средства и психотропные вещества (альфа-PVP, амфетамин, мефедрон)».

После этого он незаконно перемещал их через границу, расфасовывал на мелкие партии, оставлял в тайниках, сообщая географические координаты администратору интернет-магазина.

Остальные обвиняемые также являлись членами этой организованной группы и оказались в роли курьеров-закладчиков: забирали оставленные на территории Беларуси в тайниках наркотические средства и психотропные вещества, расфасовывали на мелкие партии, перевозили по стране, делали новые «закладки», сообщая географические координаты администратору интернет-магазина, который предоставлял их покупателям.

Приговором суда, мужчины получили наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до шестнадцати лет. Им также придется выплатить крупный штраф. Кроме того, конфискованы в доход государства автомобиль, принадлежащий одному из обвиняемых, мобильные телефоны и электронные весы.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
В Беларуси на службу призовут до 100 офицеров запаса
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

18.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
19.03.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by