«Дистанционно не отправляется». Блогер хотел получить «заряд бодрости» от гомельского военкома по телефону. Смотрите, что из этого вышло

«Послушайте тёзка, я, конечно, это всё понимаю, но дистанционно это не отправляется. Я отправляю только тем людям, которых знаю», — заявил Андрей Кривоносов.





Андрей Паук предложил ему познакомиться , но вновь получил отказ.





«Вы хотели интернет обособленный сделать в Беларуси, зачем?», — спросил блогер у Кривоносова.





Но военком не стал обсуждать и эту тему. По его словам, вопросы, которые не касаются его служебной компетенции, он обсуждать не будет.





Узнать, действительно ли Кривоносов «ябатька», также не удалось.





Маджонг Бабочки - Яндекс.Игры

Аналог маджонга с красивыми бабочками. Помогите им подняться на крыло.





yandex.ru

«Я вам еще раз говорю, а вы мне опять начинаете, что-то в интернете и все прочее, хотите получить ответы — не сейчас», — категорично ответил Андрей Кривоносов.





Военком добавил, что может ответить на вопросы по призыву в армию, военно-мобилизационной работе или воинскому учету.



