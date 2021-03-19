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«Дистанционно не отправляется». Блогер хотел получить «заряд бодрости» от гомельского военкома по телефону. Смотрите, что из этого вышло

19.03.2021 10:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Блогер Андрей Паук позвонил военкому Андрей Кривоносову с просьбой получить заряд бодрости. Оказалось, что дистанционно и незнакомым он не отправляется.

«Послушайте тёзка, я, конечно, это всё понимаю, но дистанционно это не отправляется. Я отправляю только тем людям, которых знаю», — заявил Андрей Кривоносов.

Андрей Паук предложил ему познакомиться, но вновь получил отказ.

«Вы хотели интернет обособленный сделать в Беларуси, зачем?», — спросил блогер у Кривоносова.

Но военком не стал обсуждать и эту тему. По его словам, вопросы, которые не касаются его служебной компетенции, он обсуждать не будет.

Узнать, действительно ли Кривоносов «ябатька», также не удалось.

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«Я вам еще раз говорю, а вы мне опять начинаете, что-то в интернете и все прочее, хотите получить ответы — не сейчас», — категорично ответил Андрей Кривоносов.

Военком добавил, что может ответить на вопросы по призыву в армию, военно-мобилизационной работе или воинскому учету.
 
Теги: знакомства
 
 
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Блогер Андрей Паук позвонил военкому Андрей Кривоносову с просьбой получить заряд бодрости. Оказалось, что дистанционно и незнакомым он не отправляется.
 
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