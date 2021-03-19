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Актер Анатолий Кот рассказал о браке с Юлией Высоцкой: Предложение она сделала мне прямо в гримерке

19.03.2021 10:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусский актер Анатолий Кот рассказал, как и зачем Юлия Высоцкая предложила ему пожениться больше двадцати лет назад.



Белорусский актер Анатолий Кот рассказал о браке с Юлией Высоцкой: «Предложение она сделала мне прямо в гримерке».

Популярный актер Анатолий кот родился в Минске, узнавать его начали после сериала «Солдаты», пишет kp.by. Юлия Высоцкая – известная российская актриса и телеведущая. Нынешний супруг Юлии — известный режиссер Андрей Кончаловский, с которым она в браке уже 22 года — у пары есть двое детей.

Во времена перестройки Анатолий и Юлия были однокурсниками, поступили в девяностом году вместе в Белорусский театрально-художественный институт. Пожениться пара задумала для того, чтобы Высоцкая смогла получить белорусское гражданство. Брак был фиктивным.

- Тогда это был еще Советский Союз. Потом там Юля взяла «академку», и доучивалась она уже с другим курсом, но, тем не менее, мы дружили. И, короче, так сложились обстоятельства, что уже всё — это разные страны, паспорт у нее российский, Советского Союза уже нет, есть другая страна. В этой стране, где она училась, ее приглашают на работу в лучший театр на тот момент в республике, а взять не могут, потому что она не гражданка Беларуси. А чтобы стать гражданкой Беларуси, ей надо, соответственно, чтобы это быстрее произошло, выйти замуж. Так и произошло, — рассказал Анатолий Кот в телепередаче «Судьба человека» на канале «Россия 1».

По словам актера, все произошло очень спонтанно и без каких-то церемоний, а двигало им лишь желание помочь подруге.

— Смешно было! Помню, мы отыграли спектакль, я, такой, сижу в гримерке — а спектакль был тяжелый, тяжело физически, много движения было. Сижу, мокрый такой, переодеваюсь. Юля приходит в гримерку и говорит: «Толь, ну, это… будь моим мужем». Поржали, пошли и расписались.
 
Теги: Минск
 
 
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Белорусский актер Анатолий Кот рассказал, как и зачем Юлия Высоцкая предложила ему пожениться больше двадцати лет назад.
 
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