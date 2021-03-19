Польша призывает Еврокомиссию опубликовать план помощи Беларуси









По словам Моравецкого, Польша последовательно выступает за то, чтобы Еврокомиссия опубликовала план помощи для демократической Беларуси. Идея создания такого плана принадлежит Польше и странам Вышеградской группы.





«В связи с усиливающимся уровнем репрессий против гражданского общества, журналистов и правозащитников в Беларуси в феврале наша страна попросила Европейскую комиссию представить план перед мартовским заседанием Европейского совета, чтобы лидеры могли одобрить его на этой встрече», – сообщает пресс-служба польского премьера.