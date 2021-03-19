За пять лет до пенсионного возраста безработным обещают дополнительные соцгарантии

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пишет intex-press.by. Об этом рассказал начальник управления политики занятости Министерства труда и социальной защиты Олег Токун на онлайн-конференции “Вопросы содействия занятости”, – сообщается на сайтах БЕЛТА и Минтруда и соцзащиты,intex-press.by.





На основании ст.11 закона “О занятости населения Республики Беларусь” государство обеспечивает дополнительные гарантии в области содействия занятости населения гражданам, особо нуждающимся в социальной защите и не способным на равных условиях конкурировать на рынке труда, среди которых выделены лица предпенсионного возраста (за два года до наступления возраста, дающего право на пенсию по возрасту на общих основаниях).

“Им обеспечиваются дополнительные гарантии, в том числе установление брони для приема на работу, предоставление услуг по профессиональной ориентации, организация обучения и другие меры. Вместе с тем, учитывая актуальность поддержки граждан предпенсионного возраста, программой деятельности правительства на период до 2025 года предусматривается усиление социальных гарантий безработным гражданам за пять лет до достижения общеустановленного пенсионного возраста”, – рассказал Олег Токун.





В целом же каждому гражданину доступен выход в общереспубликанский банк вакансий, где сегодня размещено почти 76 тыс. предложений от нанимателей. Ознакомиться с такими вариантами трудоустройства можно и при обращении в службу занятости – для этого необязательно быть зарегистрированным в качестве безработного.





Гражданам, зарегистрированным в качестве безработных, предлагается более широкий спектр услуг. Государство гарантирует безработным: бесплатное обучение по востребованным на рынке труда профессиям; содействие в организации собственного дела; содействие в приобретении опыта практической работы; в переселении в связи с переездом на новое место жительства и работы с выплатой денежных средств; предоставление социальных выплат, предусмотренных для безработных; бесплатный медосмотр при приеме на работу и направлении на обучение; возможность участия в оплачиваемых общественных работах.