ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Хабиб Нурмагомедов официально завершил карьеру

19.03.2021 10:15 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов официально завершил карьеру, заявил глава организации Дэйна Уайт, пишут "Известия".




"Он 100% официально на пенсии. Было невероятно смотреть, как ты работаешь, спасибо тебе за все, наслаждайся всем тем, что будет дальше, мой друг", - написал он в Twitter в пятницу, 19 марта.

Нурмагомедов объявил о завершении карьеры в октябре 2020 года после победы над Джастином Гэтжи в Абу-Даби в рамках турнира UFC 254, пишет oxu.az. Он до сих пор владеет титулом чемпиона UFC в легком весе. По данным СМИ, боец собирается открыть школу единоборств в России и назвать ее именем покойного отца Абдулманапа Нурмагомедова.


С тех пор Уайт неоднократно заявлял о планах вернуть россиянина в спорт.

В активе Нурмагомедова 29 побед и ни одного поражения.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов официально завершил карьеру, заявил глава организации Дэйна Уайт,...
 
Новости дня
Новости разные
 
В США представили законопроект о многомиллионной военной поддержке Украины
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

18.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
19.03.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by