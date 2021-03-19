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Хабиб Нурмагомедов официально завершил карьеру
Источник материала: Партизан
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов официально завершил карьеру, заявил глава организации Дэйна Уайт, пишут "Известия".
"Он 100% официально на пенсии. Было невероятно смотреть, как ты работаешь, спасибо тебе за все, наслаждайся всем тем, что будет дальше, мой друг", - написал он в Twitter в пятницу, 19 марта.
Нурмагомедов объявил о завершении карьеры в октябре 2020 года после победы над Джастином Гэтжи в Абу-Даби в рамках турнира UFC 254,
С тех пор Уайт неоднократно заявлял о планах вернуть россиянина в спорт.
В активе Нурмагомедова 29 побед и ни одного поражения.
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Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов официально завершил карьеру, заявил глава организации Дэйна Уайт,...
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