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Израильская компания отказалась продавать белорусским силовикам технологии по взлому телефонов

19.03.2021 10:17 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Израильская компания отказалась продавать белорусским силовикам технологии по взлому телефонов

  • 19.03.2021, 10:15
Израильская компания отказалась продавать белорусским силовикам технологии по взлому телефонов

Компания пересмотрела свою политику в соответствии с общепринятыми международными правилами и нормами.

Израильская компания Cellebrite, выпускающая программные комплексы для спецслужб для извлечения данных с мобильных телефонов, решила остановить продажи в Беларусь, пишет Mediazona со ссылкой на Haaretz.

Гендиректор компании Йосси Кармил заявил, что Cellebrite «помогает правоохранительным органам и организациям делать нашу жизнь более безопасной, предоставляя решения для законного получения цифровых доказательств в ходе уголовных расследований и гражданских процессов». При этом компания, по его словам, регулярно пересматривает свою политику, «чтобы обеспечить работу в соответствии с общепринятыми международными правилами и нормами».

В августе 2020 года издание Haaretzутверждало, что Cellebrite сотрудничает с правоохранительными органами и госструктурами многих стран мира, в том числе в Беларуси.

Издание dev.by нашло 17 тендерных заявок от Следственного комитета и Комитета судебных экспертиз на покупку системы UFED, обновление лицензий, техподдержку, приобретение соединительных кабелей и прочее.

Первая такая закупка случилась в 2013 году, последняя — в мае 2019-го, когда СК закупил обновление «аналитической программы для обработки значительного объема информации, содержащейся в мобильных устройствах» и соединительные кабели с аксессуарами для программного обеспечения Cellebrite UFED 4PC.

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