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Медики нашли неожиданный способ узнать, сколько проживет человек

19.03.2021 10:17 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Медики нашли неожиданный способ узнать, сколько проживет человек

  • 19.03.2021, 10:10
Медики нашли неожиданный способ узнать, сколько проживет человек

Выводами поделились британские дантисты.

Срок жизни человека зависит от количества выпавших зубов. Такой вывод сделали специалисты фонда гигиены и полости рта Oral Health Foundation, пишет u-news.com.ua.

По словам британских дантистов, количество выпавших зубов является своего рода индикатором отношения человека к собственному здоровью. Поэтому по нему можно определить, как долго проживет пациент стоматологического кабинета.

По наблюдениям практикующих дантистов, люди, которые сумели к 70-летию сохранить почти все зубы, могут дожить до 100 лет. При этом если к 65 годам человек потерял 5 или больше костных образований во рту, значит у него существуют серьезные проблемы со здоровьем. Этих людей обычно беспокоят остеопороз, сердечно-сосудистые заболевания и диабет.

Как следствие, живут они меньше. Стоматологи называют несколько причин потери зубов. В список входит плохая гигиена, а также болезни десен, травмы и курение. При этом врачи утверждают, что нежелание решать данную проблему практически всегда доказывает безразличие к собственному здоровью и низкий уровень жизни.

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