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Ни шагу назад, друзья!
Источник материала: Хартия'97
Ни шагу назад, друзья!
Героизм, самоорганизация и смелость белорусов удивили весь мир.
Каждый день мы выходим на уличные акции, проводим марши и встречи в микрорайонах своих городов, флешмобы и партизанские акции, пишет телеграм-канал
Героизм, самоорганизация и смелость нашего народа удивили весь мир.
Мы показали, что нас подавляющее большинство. Нужно идти дальше, и добиваться выполнения наших главных требований:
- освобождения всех политзаключенных
- отставки террориста и убийцы лукашенко
- проведения новых, честных выборов.
Мы просим наших соотечественников за рубежом проводить акции у посольств нашей страны, требовать введения жестских санкций.
Ни шагу назад, друзья!
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Героизм, самоорганизация и смелость белорусов удивили весь мир.
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