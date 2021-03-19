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Ни шагу назад, друзья!

19.03.2021 10:17 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Ни шагу назад, друзья!

  • 19.03.2021, 10:06
Ни шагу назад, друзья!

Героизм, самоорганизация и смелость белорусов удивили весь мир.

Каждый день мы выходим на уличные акции, проводим марши и встречи в микрорайонах своих городов, флешмобы и партизанские акции, пишет телеграм-канал «Баста!».

Героизм, самоорганизация и смелость нашего народа удивили весь мир.

Мы показали, что нас подавляющее большинство. Нужно идти дальше, и добиваться выполнения наших главных требований:

- освобождения всех политзаключенных

- отставки террориста и убийцы лукашенко

- проведения новых, честных выборов.

Мы просим наших соотечественников за рубежом проводить акции у посольств нашей страны, требовать введения жестских санкций.

Ни шагу назад, друзья!


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Героизм, самоорганизация и смелость белорусов удивили весь мир.
 
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