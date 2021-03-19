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В Болгарии арестовали чиновников, подозреваемых в шпионаже в пользу России
Источник материала: Хартия'97
В Болгарии арестовали чиновников, подозреваемых в шпионаже в пользу России
Задержанные имели доступ к секретной информации.
В Софии арестовали несколько человек, которых подозревают в шпионаже в пользу России. Об этом сообщает РИА
Задержание прошло в рамках спецоперации Государственного агентства национальной безопасности — полиция проверяла документы у всех направляющихся по трассе Тракия из Софии к Пловдиву. Одного из подозреваемых задержали именно на этой магистрали.
По информации телеканала, задержанные — чиновники, имевшие доступ к секретной информации. Факт ареста пока не подтвердили ни прокуратура, ни МВД Болгарии.
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Задержанные имели доступ к секретной информации.
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