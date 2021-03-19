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В Болгарии арестовали чиновников, подозреваемых в шпионаже в пользу России

19.03.2021 10:17 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

В Болгарии арестовали чиновников, подозреваемых в шпионаже в пользу России

  • 19.03.2021, 9:31
В Болгарии арестовали чиновников, подозреваемых в шпионаже в пользу России

Задержанные имели доступ к секретной информации.

В Софии арестовали несколько человек, которых подозревают в шпионаже в пользу России. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на болгарский телеканал bTV «Новините».

Задержание прошло в рамках спецоперации Государственного агентства национальной безопасности — полиция проверяла документы у всех направляющихся по трассе Тракия из Софии к Пловдиву. Одного из подозреваемых задержали именно на этой магистрали.

По информации телеканала, задержанные — чиновники, имевшие доступ к секретной информации. Факт ареста пока не подтвердили ни прокуратура, ни МВД Болгарии.

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