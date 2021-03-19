КГК: в каждом четвертом магазине нарушается дисциплина цен

Работники Комитета государственного контроля в январе—марте провели мониторинг почти 450 торговых объектов по вопросу соблюдения законодательства в сфере ценообразования. В каждом четвертом из них установлены нарушения дисциплины цен.





Как сообщает пресс-служба ведомства, в основном это превышение предельно допустимых торговых надбавок, установленных Министерством антимонопольного регулирования и торговли.

Например, в одном из магазинов Кормянского района Гомельской области на восемь наименований социально значимых товаров предельные торговые надбавки были завышены до пяти процентных пунктов. В кафетерии витебского учреждения здравоохранения розничные цены на 12 наименований продовольственных товаров были сформированы с превышением предельных торговых надбавок до 35 процентных пунктов.

По всем фактам превышения предельно допустимых надбавок приняты меры, отметила пресс-служба.

В ходе мониторинга также установлены нарушения правил торговли, санитарно-эпидемиологических требований, технических нормативных правовых актов в области технического нормирования и стандартизации.

Субъектам хозяйствования направлены рекомендации по устранению всех выявленных нарушений. К дисциплинарной и административной ответственности привлечено более 30 человек.

В КГК отметили, что в Минске и всех регионах созданы рабочие группы для контроля за ценами на потребительские товары. В состав этих групп входят представители Комитета госконтроля, МАРТ, профсоюзов, облисполкомов и Мингорисполкома, других заинтересованных госорганов.

Как сообщалось, в целях сдерживания роста цен на социально значимые товары правительством 23 февраля было принято постановление № 100, которое с 24 по 28 февраля установило запрет на повышение цен, с марта — определило предел их повышения не более 0,2% в месяц.

Принимая 1 марта с докладом главу Комитета госконтроля Василия Герасимова, Александр Лукашенко заявил о необходимости обращать внимание на ценообразование не только в отношении товаров повседневного спроса. «Это же не дело, что мы там 60 позиций взяли под контроль. Знаете, молоко взяли под контроль, будем придерживаться. А вот масло — пусть растет любыми темпами цена? А что, наши люди масло не употребляют? Поэтому и здесь надо посматривать на ценообразование», — сказал Лукашенко.

По его словам, нужно выработать в глобальном плане политику ценообразования, «чтобы это нормально выглядело, чтобы не ретроградами какими-то были, чтобы действительно дефицит не создать, но и чтобы люди видели, что нет необоснованного роста цен».

При этом Лукашенко заметил, что КГК в вопросе контроля над ценообразованием, конечно, «не должен бежать впереди профсоюзов, депутатов, МАРТ».

«Но все-таки какую-то концептуальную роль вы должны играть. Вы должны анализировать и видеть, что надо предпринимать в плане ценообразования», — сказал он.