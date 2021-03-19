Где в Беларуси жить (не) хорошо: рейтинг регионов

Правительство в марте утвердило новую редакцию плана развития отдельных (точнее — отстающих) регионов. Высокий уровень развития в Беларуси, увы, характерен лишь для немногих районов и городов.





Глобальное отставание регионов

В новой редакции плана развития отдельных регионов к отстающим отнесены 30 регионов. Проживает там еще довольно много людей — более 600 тысяч, но вклад отстающих регионов в экономику страны мизерный.

На их долю приходится всего лишь (по данным на начало прошлого года) 1,7% промышленного производства, 0,5% товарного экспорта и 1,3% от совокупного объема выручки, который генерирует экономика.

Практически во всех отстающих районах средняя зарплата составляет менее 75% от среднего уровня по республике. При этом за предыдущие (2016—2019) годы разрыв между уровнем развития таких районов от среднереспубликанских значений только увеличился. Так, по объему выручки на одного занятого разрыв увеличился с 3,9 до 4,2 раза.

Зачастую отстающие (22 из 30) регионы относятся к аграрному типу, а значительное количество сельскохозяйственных организаций там находится в процедуре санации или банкротства.

Логично, что когда экономика находится в упадке, количество жителей на территории регионов стремительно сокращается.

Так, в 12 из 30 отстающих регионов численность населения за 2016—2019 годы уменьшилась на 5% и более, говорится в постановлении правительства. Такая плачевная динамика наблюдается в Лиозненском, Сенненском, Ушачском, Шарковщинском, Лоевском, Зельвенском, Свислочском, Глусском, Кировском, Краснопольском, Мстиславском и Хотимском районах.

Авторы новой редакции плана развития 30 отстающих регионов предусмотрели реализацию там ряда проектов (инвестиционных и инфраструктурных), чтобы не допустить дальнейшего отставания. Правда, даже если новые проекты и будут реализованы (а денег для них требуется немало — почти 2 млрд рублей), вряд ли можно рассчитывать на бурное развитие отстающих населенных пунктов.

Согласно оценке правительства, средняя зарплата за ближайшую пятилетку в 30 проблемных районах вырастет к среднереспубликанскому уровню всего лишь на 1-2 процентных пункта.

Впрочем, исследования белорусских экономистов показывают, что проблемы белорусских регионов отнюдь не сводятся к 30 населенным пунктам.

В конце февраля Научно-исследовательский экономический институт Минэкономики опубликовал исследование — рейтинг административно-территориальных единиц Беларуси по уровню социально-экономического развития.

Для расчета рейтинга использовалось 20 показателей госстатистики, в том числе характеризующие демографическое развитие, состояние рынка труда, доходы населения в регионах. Рейтингование осуществлялось в отношении районов и городов областного подчинения, областей и Минска.

На основе интегральных показателей подготовлен рейтинг социально-экономического развития 128 административно-территориальных единиц. Каков вывод?

Лишь считанные регионы страны (Минский район, Минск, Островецкий, Солигорский Смолевичский, Дзержинский районы, а также Новополоцк и Брест) экономисты отнесли к населенным пунктам с уровнем социально-экономического развития выше среднереспубликанского.

В то же время более 90% (!) административно-территориальных единиц от их общего числа отнесены исследователями к регионам, которые отстают от среднереспубликанского уровня.

Депрессивные процессы порождают миграцию

Региональную политику в Беларуси анализируют не только государственные, но и негосударственные исследовательские центры. Но при этом и одни, и другие констатируют, что различия в развитии регионов лишь усиливаются, и это провоцирует миграционные процессы.

«С одной стороны, для Беларуси характерен высокий уровень урбанизации, который один из самых высоких в Европе. С другой — перекос в пользу считанных регионов, которые развиваются лучше, чем в среднем республика. Это говорит о том, что во многих районах наблюдаются депрессивные процессы», — подчеркнул в комментарии для БелаПАН научный сотрудник Центра экономических исследований BEROC Олег Мазоль.

Поскольку в районах, полагает он, у людей зачастую нет возможностей проявить себя, «они переезжают в крупные города, а районы, теряя кадровый потенциал, деградируют».

По мнению экономиста, для того, чтобы у людей в районах была выше мотивация оставаться на родной земле, государство должно активно поддерживать развитие малого предпринимательства.

«Фундаментальная ошибка государства в том, что оно рассматривает в первую очередь физический капитал регионов, а не человеческий. Эта ошибка ведет к тому, что принимаются решения, которые предполагают вливания в развитие физического капитала (зданий, оборудования), а развитию частной инициативы, предпринимательства в регионах власти уделяют гораздо меньшее внимание», — считает Мазоль.

Такой подход, полагают экономисты, стоило бы поменять.

«Жизнь в белорусских регионах во многих случаях строилась вокруг валообразующих и градообразующих госпредприятий. Статистика говорит о том, что на крупных госпредприятиях, несмотря на большие финансовые вливания, занятость в последние годы сокращалась. Мы пожинаем плоды неэффективного управления госсектором, и это сказывается на развитии регионов», — подчеркнула в комментарии для БелаПАН академический директор Центра экономических исследований BEROC Катерина Борнукова.

Проблемы белорусских регионов, по мнению эксперта, связаны и с тем, что меняется структура экономики.

«Рост добавленной стоимости наблюдается в секторах, которые ориентированы на информационные технологии, и соответственно, на услуги. Поэтому логично, что если регионы были заточены сугубо на промышленность, то сейчас они начинают увядать. Поэтому государству стоит поддерживать предпринимательство в стране, а не только промышленное производство», — считает Борнукова.

К тому же, продолжает она, дефицит бюджета, стагнирующая экономика — всё это снижает вероятность оказания господдержки крупным отстающим госпредприятиям в регионах.

«Поэтому миграционные процессы в проблемных районах продолжатся. Люди будут переезжать не только из районов в крупные города, но и в другие страны. Многие инициативные люди предпочитают менять место жительства, а не место, которое их окружает», — резюмировала Борнукова.