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В водоеме в Поставах обнаружен мор рыбы

19.03.2021 10:25 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Сотрудники центра аналитического контроля в области охраны окружающей среды проводят проверку по факту мора рыбы, зафиксированного в Поставах.

В водоеме в Поставах обнаружен мор рыбы
Фото с сайта greenbelarus.info greenbelarus.info носит иллюстративный характер

Как сообщили в МЧС, накануне днем поступило сообщение об обнаружении мора рыбы в искусственном водоеме.

Специалистами обследована акватория, «видимые загрязнения поверхности не выявлены, взяты пробы воды для проведения анализов».

 
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Сотрудники центра аналитического контроля в области охраны окружающей среды проводят проверку по факту мора рыбы, зафиксированного в Поставах.
 
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