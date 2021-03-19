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В водоеме в Поставах обнаружен мор рыбы
Источник материала: Навiны
Сотрудники центра аналитического контроля в области охраны окружающей среды проводят проверку по факту мора рыбы, зафиксированного в Поставах.
Как сообщили в МЧС, накануне днем поступило сообщение об обнаружении мора рыбы в искусственном водоеме.
Специалистами обследована акватория, «видимые загрязнения поверхности не выявлены, взяты пробы воды для проведения анализов».
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Сотрудники центра аналитического контроля в области охраны окружающей среды проводят проверку по факту мора рыбы, зафиксированного в Поставах.
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