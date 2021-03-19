Смартфон для эмигранта. Обзор Xiaomi Redmi Note 9T

Источник материала: Onliner Xiaomi Redmi Note 9T — знаковый смартфон. Почему? Потому что это самая доступная в продаже модель с поддержкой связи 5G. Увы, но по той же причине эта модель вряд ли станет популярной в Беларуси, ведь этой технологии у нас не видать даже на горизонте. А что еще, кроме 5G, способен предложить Redmi Note 9T?

Внешний вид

Redmi Note 9T классно получается на фото, особенно вариант в фиолетовой расцветке. Все хорошо и с практичностью: на корпусе смартфона не остаются следы от пальцев. Тыльная поверхность всегда чистая и выглядит как новенькая.





Но у некоторых пользователей могут возникнуть вопросы к фактуре пластика крышки. Я, например, такой «пупырчатый» материал привык видеть в телефонах бюджетного уровня. Поэтому ощущать его в «середняке» Redmi Note 9T было странно.

Зато благодаря расцветке, игре света и тени на своеобразных узорах выглядит все это как минимум необычно. Если же фактурный пластик ассоциируется с совсем недорогими телефонами, можно облачить Redmi Note 9T в комплектный прозрачный чехол, и проблема будет решена.





Окрашенные в цвет крышки торцы тоже выполнены из пластика, но не такого шершавого, а просто матового. Как это принято у Xiaomi, сверху есть ИК-датчик для управления домашней техникой. Слот для карточек не гибридный, а это значит, что выбирать между второй SIM-картой и памятью не придется — поместится все.

Снизу и сверху — по одному динамику, которые в сумме дают стереоэффект. Звук громкий и без искажений, но портативную колонку не заменит. Получается примерно на уровне недавнего нашего гостя Redmi Note 10.











В кнопку питания встроен дактилоскопический датчик. Опять же, как и в Redmi Note 10 . Тоже работает быстро и безошибочно. Для аудиогиков оставили 3,5-миллиметровый аудиоразъем — благо толщина корпуса легко это позволяет.

Так как телефон большой, с крупным экраном и емким аккумулятором, то солидным получился и вес. Девайс потянул почти на 200 граммов и в руке ощущается увесистым. Работать с таким гораздо удобнее двумя руками.

Дисплей

Матрица огромная, вплотную приближающая Redmi Note 10 к маленькому планшету. 6,53-дюймовый IPS-дисплей получил разрешение FHD+, которого достаточно, чтобы не различать отдельные пиксели.





Экран оставляет приятное впечатление, но непонятно, почему в Xiaomi постеснялись использовать AMOLED, как в более доступном Redmi Note 10. Запаса яркости хватит в большинстве случаев, но на ярком солнце могут быть проблемы с различимостью информации.

В сухом остатке: обычный хороший большой дисплей со стандартной частотой обновления 60 Гц.

Железо и аккумулятор

Redmi Note 9T — один из немногих смартфонов, использующих чип MediaTek Dimensity 800. С одной стороны, из-за его небольшой распространенности были сомнения относительно оптимизации под него игр и других приложений, с другой — технические характеристики этого 8-ядерного процессора для среднего сегмента выглядят неплохо: 7-нанометровый техпроцесс, поддержка 5G, неплохой графический чип.

Помогают процессору 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной стандарта UFS 2.2 с увеличенной скоростью записи. В продаже также есть модель Redmi Note 9T с накопителем объемом 64 ГБ, но у него и память медленнее, и при этом цена почти та же.

Производительность смартфона приятно удивила. Дело даже не в бенчмарках, где Redmi Note 9T показывает довольно неплохие результаты, а в повседневной работе. Несмотря на статус «среднеуровневого», чип прекрасно справляется с играми вроде Mortal Kombat, CoD, PUBG и Real Racing 3, да еще и на высоких настройках.





Приложения запускаются чуть ли не мгновенно, меню летает, игры идут шустро — что еще надо от аппарата, который далеко не флагман? MediaTek наконец-то показала, что все же научилась конкурировать с Qualcomm.

Все хорошо и с аккумулятором. Он здесь на 5000 мА·ч и легко дает двое суток работы без подключения к розетке. Не злоупотребляя играми и тяжелыми задачами вроде навигации да побаловавшись с настройками энергосбережения, запросто можно протянусь и три дня!

Камера

Redmi Note 9T обзавелся внушительной круглой площадкой, намекающей на завидные фотовозможности смартфона. Однако на самом деле здесь одна толковая камера, на которую вы и будете делать все снимки. Датчик глубины и отдельный макросенсор присутствуют скорее в качестве «массовки» ради и «богатого» вида, но на деле себя не проявляют.

Основная же камера, думали мы, будет идентична той, что тестировалась нами в Redmi Note 10. Однако то ли модуль все же другой, то ли алгоритмы обработки отличаются, но «десятка» снимает чуть лучше, что особенно заметно на ночных фото.











Redmi Note 9T снимает на свои деньги, но не больше. Хватает вопросов к балансу белого, четкости и шумам при плохом освещении.

Итоги

У Redmi Note 9T достаточно конкурентов, если не принимать во внимание поддержку сетей 5G. А вот если учитывать этот фактор, то за эти деньги больше ничего с сетями пятого поколения не найти. Другой вопрос, что в Беларуси такое преимущество вовсе никакое и не преимущество.





Если забыть о 5G, то перед нами обычный смартфон с большим дисплеем, производительным (хоть пока и не очень популярным) процессором и средненькой камерой. Тот же Redmi Note 10 на фоне собрата смотрится намного интереснее во всех смыслах.

Нам Redmi Note 9T видится наиболее подходящим решением для тех, кто по каким-то причинам решил уехать в Европу. За минимум денег получаем двухдиапазонный 5G-аппарат, который будет летать в европейских сетях не хуже, чем в разы более дорогие флагманы.

Благодарим магазин Xistore за предоставленный на тесты смартфон.