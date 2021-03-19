Суд огласил приговор по делу упавшего с автозака у стелы минчанина

Источник материала: Tut.by

Суд Центрального района огласил приговор по делу минчанина Егора Сугойдя, которого обвиняли в участии в групповых массовых мероприятиях. Парня, который, по версии следствия, запрыгнул на автозак во время протестов в районе стелы, приговорили к двум годам колонии.





Напомним, события, из-за которых по уголовному делу судили 31-летнего минчанина Егора Сугойдя, произошли в первый день протестов, после выборов президента страны — 9 августа прошлого года. По сведениям прокурора, обвиняемый, который был в тот момент пьян, вместе с группой людей принимал участие в несанкционированном массовом мероприятии. Он вышел на проезжую часть проспекта Машерова, мешал проезду транспорта, а потом запрыгнул на едущий автозак.

Сугойдь вину признал частично: на митинге был, с тем, что прыгал на МАЗ, не согласен.

Гособвинитель затребовал наказать Егора Сугойдя двумя годами лишения свободы, с отбыванием срока в ИК общего режима. Также молодого человека требуется лечить от хронического алкоголизма.

Защитник сообщил, что вина Егора полностью не доказана. Он попросил суд, в том случае, если вина его подзащитного будет все же доказана, не лишать его свободы — назначить условный срок или отсрочить его.

В результате суд Центрального района признал Егора Сугойдя виновным и согласно санкциям ч. 1 ст. 324 УК Беларуси назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на два года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Также к нему будут применены принудительные меры безопасности и лечения от алкоголизма.

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