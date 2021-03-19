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Карпенков должен больше 10 тысяч рублей за коммуналку? Фактчек

19.03.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Телеграм-канал Антона Мотолько опубликовал жировку, оформленную на имя Ирины Карпенковой — жены экс-начальника ГУБОПиК, а теперь замминистра внутренних дел Николая Карпенкова, пишет Еврорадио.

Из документа следует, что силовик должен заплатить больше 10 тысяч рублей. Из них 2,6 тысячи — задолженность, которая сформировалась за прошлый период, а 7,2 тысячи — пеня на 28 февраля.

Карпенков должен больше 10 тысяч рублей за коммуналку? Фактчек

Николай Карпенков и его дом, Еврорадио

В товариществе собственников «Радуга-6», где зарегистрирована квартира жены Николая Карпенкова, нам факт задолженности не подтверждают.

— У нас нет таких задолженностей. Я не знаю, откуда у вас такая информация. И данные жильцов мы вообще не разглашаем по задолженностям. Это конфиденциальная информация, — говорит председатель товарищества.

Но если ввести лицевой счёт из жировки, опубликованной в телеграме, в систему ЕРИП, она автоматически выставит сумму к оплате. По какому-то совпадению эта сумма — 10 055,13 рубля, как в жировке. Имя и адрес плательщика также совпадают с опубликованными в жировке.

Кстати, оплатить долг семьи Карпенковых или его часть через ЕРИП может любой человек. Скинутся ли на замминистра МВД те миллионы белорусов, которых, как он утверждает, он защищает?

Карпенков должен больше 10 тысяч рублей за коммуналку? Фактчек

В соцсетях сразу же принялись шутить, что Николай Карпенков присоединился к озвученной в первые дни уличных протестов инициативе не платить коммуналку, чтобы сократить возможности действующих властей по финансированию силовиков. Это, конечно же, не так.

Но в доме есть и другие жильцы с крупным долгом в жировках. Например, некто Максим Николаевич Мирный, на которого оформлена одна из квартир, задолжал 1106 рублей. Есть неоплаченные счета на 4572 рубля, 1428 рублей и т. д.

После выборов, когда некоторые плательщики решили в знак протеста игнорировать коммуналку, в их квартирах электричество и водоснабжение отключали уже после двух неоплаченных месяцев. Неизвестно, есть ли свет и вода в квартире Карпенковых. Но сумма долга такова, что можно предположить, что они не платят по жировке годами.

Может быть, жильцы товарищества «Радуга-6» вместе оплачивают какие-то дорогие услуги или содержание дома обходится в копеечку и такие долги для них — это норма? Может быть. Но мы проверили: на большей части квартир из этого дома долгов нет.

Созвониться с Ириной Карпенковой и получить объяснение из первых уст у Еврорадио не получилось: её мобильный недоступен. Домашний телефон никто не поднял, но мы слышали длинные гудки — то есть его по крайней мере не отключили за неуплату.

Тихановская: «Мы уже разослали запись с Карпенковым в Конгресс США, ОБСЕ, Совет Европы»

 
 
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Скинутся ли на замминистра МВД те миллионы белорусов, которых, как он утверждает, он защищает?
 
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