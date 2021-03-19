Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК 19 мар – Sputnik. Новейшее средство точечного поражения целей, реактивную установку "БелГрад-2" покажут на военном форуме в Минске, сейчас РСЗО проходит предварительные испытания, об этом сообщает пресс-служба Государственного военно-промышленного комитета Беларуси.

На опытных испытаниях БМ-21Б (наследница легендарной ракетной установки "Катюша") подтвердила расчеты в конструкции белорусских оружейников. По сути, комплекс является новым вариантом системы залпового огня. Его государственные испытания пройдут в мае 2021 года.

Конструкторам удалось наделить огневую установку новыми свойствами. Так, для стабилизации комплекса установлено оборудование, которое позволяет, не выходя из кабины, невелировать установку согласно линии горизонта.

Разработчики увеличили пространство для боевого экипажа. Расчет включает четыре человека. В кабине размещено цифровое оборудование связи, а также средства передачи данных. Электрооборудование следит за нагрузкой в сети.

Кроме начинки, улучшены показатели боевой части. Артиллерийская установка расположена заметно выше уровня земли. Такая компоновка позволяет наводчику более комфортное и точное прицеливание. Площадка с направляющими снарядов смонтирована на поворотной откидной площадке.

Модернизация "БелГрад-2" проходит в Борисове. Вместе со средствами навигации и наведения на цели конструкторы расширили и упорядочили места для складирования имущества. Новые отсеки предусмотрены для хранения шасси, комплекса средств связи и обслуживания артиллерийской части. Грузоподъемность установок выросла вдвое. Таким образом, удалось увеличить штатный запас боеприпасов с 40 до 60 реактивных снарядов. "БелГрад-2" может обходиться без заряжающей машины. Время второго залпа – сокращено. Все вместе повышает характеристики по мобильности, скрытности передвижения, развертывания для удара и смены позиции.

Для "БелГрад-2" разработаны новейшие боеприпасы. В том числе, кассетные и с отделяющейся боевой частью. Радиус поражения целей достигает 35 километров. Без подготовки реактивная установка способна вести огонь одиночными выстрелами и залпом. Ранее для управления ударом, расчет для безопасности давал сигнал на пуски при помощи выносного пульта.